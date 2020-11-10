Галерея ⟩ Из-за пьяного мужчины в Нымме остановилось движение поездов

По сообщению Elron, все поездки на юго-запад были отложены. «Поездки на юго-запад задерживаются из-за человека на железной дороге. Движение поездов на участке Лийва-Кийса закрыто, мы можем продолжить движение, если полиция даст разрешение», - сообщает компания на своем сайте.

Пресс-секретарь полиции Марге Силлаотс сообщила Postimees, что рядом со станцией Лийва на железной дороге человек, с которым полиция пытается прийти к мирному и безопасному решению. По ее словам, мужчина находился на железной дороге с 16:00. Позже BNS сообщил, что в 18.00 полиция удалила его с рейсов.