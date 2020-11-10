Вт, 10.11.2020
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  • Из-за пьяного мужчины в Нымме остановилось движение поездов

Галерея ⟩ Из-за пьяного мужчины в Нымме остановилось движение поездов

Во вторник в Нымме из-за пьяного мужчины остановилось движение поездов на участке Лийва-Кийза. В 18 часов полиция удалила мужчину с рельсов.

По сообщению Elron, все поездки на юго-запад были отложены. «Поездки на юго-запад задерживаются из-за человека на железной дороге. Движение поездов на участке Лийва-Кийса закрыто, мы можем продолжить движение, если полиция даст разрешение», - сообщает компания на своем сайте.

Пресс-секретарь полиции Марге Силлаотс сообщила Postimees, что рядом со станцией Лийва на железной дороге человек, с которым полиция пытается прийти к мирному и безопасному решению. По ее словам, мужчина находился на железной дороге с 16:00. Позже BNS сообщил, что в 18.00 полиция удалила его с рейсов.

По словам Elron, сейчас они ищут альтернативный транспорт. Пассажиров просят следить за оперативной информацией на сайте компании.

Замещающие автобусы обслуживают пассажиров по направлениям Таллинн-Рапла, Рапла-Таллинн и Таллинн-Вильянди.

Из-за перебоев в движении поездов задерживается и поезд Таллинн-Нарва.

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