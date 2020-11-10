Департамент здоровья: если через неделю ситуация не улучшится, ношение маски станет обязательным

Правительство приняло решение в течение недели посмотреть на поведение людей, далее ношение маски может стать обязательным. На данный момент инструкция дана не в виде приказа - юридически это означает, что если человек не наденет маску, то никаких санкций не последует.

Если носить маску лишь рекомендовано, то держать с согражданами в общественных закрытых помещениях дистанцию ​​в два метра обязательно. «Да, это приказ правительства – точно так же, как приказ закрывать магазины с алкогольной лицензией с полуночи до шести утра», – сказал Ланно.