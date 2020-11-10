Вт, 10.11.2020
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Март Хельме
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  • Департамент здоровья: если через неделю ситуация не улучшится, ношение маски станет обязательным

Департамент здоровья: если через неделю ситуация не улучшится, ношение маски станет обязательным

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno

ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

По словам гендиректора Департамента здоровья Юллара Ланно, на следующей неделе будет проведена переоценка показателей заражения коронавирусом и поведения людей, и в зависимости от ситуации нынешняя рекомендация носить маску может превратится в обязанность, пишет ERR.

Правительство приняло решение в течение недели посмотреть на поведение людей, далее ношение маски может стать обязательным. На данный момент инструкция дана не в виде приказа - юридически это означает, что если человек не наденет маску, то никаких санкций не последует.

Если носить маску лишь рекомендовано, то держать с согражданами в общественных закрытых помещениях дистанцию ​​в два метра обязательно. «Да, это приказ правительства – точно так же, как приказ закрывать магазины с алкогольной лицензией с полуночи до шести утра», – сказал Ланно.

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