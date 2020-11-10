Внутрипартийные объединения «Отечества»: Конс нанес партии репутационный ущерб

Внутрипартийные объединения «Отечества» выступили с единым заявлением, в котором подчеркивают, что партия уже подтвердила свою позицию относительно определения в Конституции понятия семьи как союза женщины и мужчины уже в ходе партийного собрания.

В 2018 году «Отечество» утвердило основные принципы мировоззрения на большом партийном собрании, V пункт которого гласит: брак между мужчиной и женщиной должен быть защищен Конституцией. Согласно предвыборной программе на выборах в Рийгикогу в 2019 году, есть предвыборное обещание: «Отечество» предложит дополнить Конституцию положением, определяющим брак как союз между мужчиной и женщиной. Тот же принцип подтверждается действующим коалиционным соглашением, которое предусматривает референдум по теме брака.

Партийный документ о мировоззрении партии утвержден партийным съездом. Избирательная программа партии в Рийгикогу утверждена советом. Действующее коалиционное соглашение также одобрено решением совета.

Этим партия выразила свою программную позицию по пониманию брака на высшем уровне - как решением общего собрания членов, так и решением совета:

Тем самым партия на высшем уровне выразила свою программную позицию по пониманию брака – как решением общего собрания членов партии, так и решением совета: «Отечество» понимает брак как союз мужчины и женщины и хочет, чтобы это понятие было определено в конституции. Объединения Perede Ühendus, Naiskogu, Kristlik Ühendus и Ühendus Rahvuslased выражают свою поддержку этим принципам.

В то же время объединения обращают внимание на противоречие поведения члена партии Тыниса Конса политике партии и на репутационный ущерб, нанесенный партии. 29 октября в рубрике «Три вопроса» Eesti Päevaleht Конс говорит: «В "Отечестве" нет единой позиции по вопросу определения брака».

Член политической партии должен руководствоваться программой партии и вносить свой вклад в достижение программных целей партии. Деятельность Тыниса Конс противоречит этим принципам в следующих обстоятельствах:

Публичное противодействие программной позиции партии определить брак как союз между мужчиной и женщиной.

Подрыв имиджа партии противоречивыми посланиями обществу. Создание неправильного представления о том, что Партия «Отечество» не занимает позиции по такому социально чувствительному вопросу, как определение брака как союза женщины и мужчины, создает путаницу в обществе и не помогает избирателю понять мнение и доводы «Отечества».

Подписавшие внутрипартийные объединения считают, что деятельность Тынис Конс неуместна, причиняет вред партии и противоречит хорошей политической практике.

Isamaa Perede Ühendus

Naiskogu IREN

Kristlik Ühendus

Ühendus Rahvuslased