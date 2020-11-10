Внутрипартийные объединения «Отечества»: Конс нанес партии репутационный ущерб

Внутрипартийные объединения «Отечества» считают, что ключевая фигура объединения «Правые» Тынис Конс наносит ущерб репутации партии заявлениями, что «Отечество» не имеет единой позиции по вопросу определения брака, пишет Postimees.
Внутрипартийные объединения «Отечества» выступили с единым заявлением, в котором подчеркивают, что партия уже подтвердила свою позицию относительно определения в Конституции понятия семьи как союза женщины и мужчины уже в ходе партийного собрания.
Postimees публикует заявление в полном объеме.
В 2018 году «Отечество» утвердило основные принципы мировоззрения на большом партийном собрании, V пункт которого гласит: брак между мужчиной и женщиной должен быть защищен Конституцией. Согласно предвыборной программе на выборах в Рийгикогу в 2019 году, есть предвыборное обещание: «Отечество» предложит дополнить Конституцию положением, определяющим брак как союз между мужчиной и женщиной. Тот же принцип подтверждается действующим коалиционным соглашением, которое предусматривает референдум по теме брака.
Партийный документ о мировоззрении партии утвержден партийным съездом. Избирательная программа партии в Рийгикогу утверждена советом. Действующее коалиционное соглашение также одобрено решением совета.
Этим партия выразила свою программную позицию по пониманию брака на высшем уровне - как решением общего собрания членов, так и решением совета:
Тем самым партия на высшем уровне выразила свою программную позицию по пониманию брака – как решением общего собрания членов партии, так и решением совета: «Отечество» понимает брак как союз мужчины и женщины и хочет, чтобы это понятие было определено в конституции. Объединения Perede Ühendus, Naiskogu, Kristlik Ühendus и Ühendus Rahvuslased выражают свою поддержку этим принципам.
В то же время объединения обращают внимание на противоречие поведения члена партии Тыниса Конса политике партии и на репутационный ущерб, нанесенный партии. 29 октября в рубрике «Три вопроса» Eesti Päevaleht Конс говорит: «В "Отечестве" нет единой позиции по вопросу определения брака».
Член политической партии должен руководствоваться программой партии и вносить свой вклад в достижение программных целей партии. Деятельность Тыниса Конс противоречит этим принципам в следующих обстоятельствах:
Публичное противодействие программной позиции партии определить брак как союз между мужчиной и женщиной.
Подрыв имиджа партии противоречивыми посланиями обществу. Создание неправильного представления о том, что Партия «Отечество» не занимает позиции по такому социально чувствительному вопросу, как определение брака как союза женщины и мужчины, создает путаницу в обществе и не помогает избирателю понять мнение и доводы «Отечества».
Подписавшие внутрипартийные объединения считают, что деятельность Тынис Конс неуместна, причиняет вред партии и противоречит хорошей политической практике.
Isamaa Perede Ühendus
Naiskogu IREN
Kristlik Ühendus
Ühendus Rahvuslased