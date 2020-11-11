Рейтинги: поддержка "Ээсти 200" выросла до рекордной отметки

Согласно последним опросам, проведенным в период с 14 октября по 9 ноября, за Партию реформ голоса готовы отдать 31,5% (-0,5% по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 22,6% опрошенных (+0,5%).

Консервативную народную партию поддерживает 16,6%. Это на 0,4% меньше, чем неделей ранее. За "Ээсти 200" голоса готовы отдать 9,9 процента респондентов (+0,9%). За ней расположилась Социал-демократическая партия (8,4%), поддержка которой не изменилась. "Отечество" поддерживает 5,5% респондентов (+0,1%). Зеленых поддерживает 2,6 процента опрошенных (-0,3%).

Совокупная поддержка коалиционных партий (44,7%) на 4,8 процентных пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (39,9%). Последний раз совокупный рейтинг оппозиции опережал коалицию в феврале 2020 года.

Всего было опрошено 3750 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.