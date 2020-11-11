Плата за возобновляемую энергию в следующем году не повысится

Комментируя принятое правительством решение, министр экономики Таави Аас отметил, что тенденция к росту дотаций производителям возобновляемой энергии является временной и в следующие годы плата за возобновляемую энергию будет снижаться: "Период субсидирования более старых производителей "зеленой" энергии приближается к концу, а новые парки ветрогенераторов и солнечных панелей больше не нуждаются в таких крупных дотациях".

Elering собирает со всех потребителей плату за возобновляемую энергию, за счет которой субсидируется производство электроэнергии из возобновляемых источников на сумму около 100 млн евро в год, а размер платы для потребителей в этом году составляет 11,3 евро за мегаватт-час.