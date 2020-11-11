Плата за возобновляемую энергию в следующем году не повысится

Правительство приняло во вторник решение выделить сетевой компании Elering восемь миллионов евро на покрытие разницы между оплачиваемым потребителями тарифом и выплачиваемой производителям "зеленой" энергии дотации, что позволит избежать повышения платы за возобновляемую энергию для потребителей в следующем году, пишет Rus.ERR.
Комментируя принятое правительством решение, министр экономики Таави Аас отметил, что тенденция к росту дотаций производителям возобновляемой энергии является временной и в следующие годы плата за возобновляемую энергию будет снижаться: "Период субсидирования более старых производителей "зеленой" энергии приближается к концу, а новые парки ветрогенераторов и солнечных панелей больше не нуждаются в таких крупных дотациях".
Elering собирает со всех потребителей плату за возобновляемую энергию, за счет которой субсидируется производство электроэнергии из возобновляемых источников на сумму около 100 млн евро в год, а размер платы для потребителей в этом году составляет 11,3 евро за мегаватт-час.
Председатель правления Elering Таави Вескимяги ранее отмечал, что Эстония опережающими темпами реализует поставленные к 2030 году цели по удельному весу возобновляемой энергии в своем энергобалансе, и во втором квартале текущего года доля такой энергии достигла 24%, однако на фоне быстрого роста "зеленых" мощностей схема субсидирования возобновляемой энергии в 2020 году оказалась в минусе более чем на 10 млн евро. Правительство приняло решение компенсировать весь дефицит из резерва, не перекладывая его на потребителей.