Танель Кийк: мы не хотим никого штрафовать

В студии "Актуальной камеры" Кийк во вторник разъяснил, что вводимое с 16 ноября требование носить маски является не обязанностью, а четким указанием и правилом для устроителей мероприятий и операторов общественного транспорта, а также ясным сигналом обществу в целом, пишет Rus.ERR .

"Это рекомендация. Мы не будем никого штрафовать, не будем осуществлять в таком масштабе полицейский надзор. Сейчас мы перешли от этапа рекомендации к несколько более жесткому этапу указания, но если мы увидим, что его не выполняют, правительство при необходимости обсудит дальнейшие шаги, что позволяет по закону ввести обязательное ношение масок уже с возможностью штрафа, но мы не хотим никого штрафовать", - пояснил министр.