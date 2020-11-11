Тесты президента Кальюлайд и сотрудников канцелярии на коронавирус оказались отрицательными

"Я понимаю, что вам интересно услышать, все ли хорошо. Все очень хорошо. Все те работники нашей канцелярии, которые в пятницу находились на встрече в Вильянди, по-прежнему здоровы, а вчерашние тесты у всех оказались негативными", - рассказала в среду утром Керсти Кальюлайд в прямом эфире радиостанции Vikerraadio.