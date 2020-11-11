Ср, 11.11.2020
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Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Тесты президента Кальюлайд и сотрудников канцелярии на коронавирус оказались отрицательными
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Тесты президента Кальюлайд и сотрудников канцелярии на коронавирус оказались отрицательными

Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Elmo Riig

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и шестеро ее подчиненных сдали тесты на коронавирус - их результаты оказались отрицательными, пишет Rus.ERR.

"Я понимаю, что вам интересно услышать, все ли хорошо. Все очень хорошо. Все те работники нашей канцелярии, которые в пятницу находились на встрече в Вильянди, по-прежнему здоровы, а вчерашние тесты у всех оказались негативными", - рассказала в среду утром Керсти Кальюлайд в прямом эфире радиостанции Vikerraadio.

"Со среды по пятницу было очень много рабочих встреч, поэтому я тоже сделала тест. Его результат также оказался негативным", - добавила президент.

До конца недели Керсти Кальюлайд и шестеро ее подчиненных продолжат находиться в самоизоляции.

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