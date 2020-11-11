Альтернативщикам добавят обязанностей

Призывники, которые не могут брать в руки оружие из-за убеждений или веры, обычно вместо срочной службы отправляются на службу альтернативную. Ее можно пройти в Спасательном департаменте, в больнице, учреждении социальной опеки, учебном заведении с классами для детей с особыми потребностями или на невоенных должностях в Вооруженных силах. Если до сих пор кто-то мог подумать, что альтернативная служба удобнее и легче, чем обычная срочная, то со следующего года ситуация изменится, пишет Postimees.
За год альтернативной службе отдают предпочтение около 70 человек. Если раньше долг призывника перед родиной считался выполненным после прохождения альтернативной службы, то со следующего года ситуация изменится. Министерство обороны направило на межминистерское согласование законопроект, согласно которому буде создана резервная альтернативная служба, а это значит, что как и у срочников государство можно начать вызывать альтернативщиков на дополнительное обучение или в случае кризисов.
Сейчас у государства есть право вызывать прошедших срочную службу людей на учебные сборы, чтобы освежить полученные знания, научить обращению с новым типом оружия и отработать взаимодействие подразделений. На тех, кто окажется в резерве альтернативной службы распространяются те же права и обязанности в участии в обороне страны, что и на находящихся в резерве военнослужащих. Таким образом, будет обеспечено равное обращение, а в случае кризисов их знания можно будет применить при обороне страны.
Это не альтернатива срочной службе
Альтернативная служба предназначена для тех, чье мировоззрение или вера не позволяют им брать в руки оружие. Таким образом, вооруженные силы не могут заставить альтернативщика использовать или ухаживать за оружие или иным средством военного назначения. Кроме того, никто никого не может заставить обращаться со средством и веществом, предназначенным для убийства или причинения травм другому человеку. По словам заведующей отделом воинской службы Министерства обороны Ану Раннавески, это не в интересах вооруженных сил, чтобы как можно больше людей прошли альтернативную службу: «Нужны люди, которых можно было бы, скажем так, отправить на фронт. Попасть на альтернативную службу, мягко говоря, не очень просто. Чтобы поступить на альтернативную службу призывник должен отвечать указанным в законах требованиям».
Для этого предварительно изучается организация жизни молодого человека: «Департамент оборонных ресурсов может связаться со школой и работодателем, а призывник должен подать заявление, в котором нужно привести четкие и оказывающие влияние для отказа от срочной службы причины. При отказе по причине веры, это должна поддерживать конфессия призывника (тут важна принадлежность к приходу, церкви и так далее – ред.)». Раннавески добавила, что в Департаменте оборонных ресурсов проводится собеседование с подавшим заявление и проверка соответствия на основании собранной информации.
Все упрощается, если человек относится к религиозной организации. Церковь может прислать соответствующую справку. В сотрудничестве между призывником и департаментом можно определить, где призывник мог бы пройти альтернативную службу. Окончательное решение принимает Департамент оборонных ресурсов, учитывая в рамках возможностей пожелание самого призывника. «Такого нет, что молодой человек приходит на прием и его ставят перед фактом – теперь ты идешь в армию. В ходе собеседования выясняются ожидания человека в плане альтернативной службы: что бы он хотел делать в течение этого времени, какие задачи выполнять. Вместе с призывником посещают те учреждения, где бы он мог пройти альтернативную службу. Четко оговаривают и то, что и где он должен делать», - объяснила Раннавески.
По ее словам, человеку пытаются пойти навстречу настолько, насколько это возможно: «Но часто получается так, что пойти навстречу просто невозможно, поскольку некоторые места популярнее, чем другие и возникают преграды».
Альтернативная служба не легче
Цели альтернативной службы в широком смысле должны быть связаны с государственной обороной. Это означает, что прошедших такую службу должно быть возможно использовать для защиты гражданского населения в тылу и помощи им или, например, в спасательных работах. По словам Раннавески, в дальнейшем у больниц и Спасательного департамента будет иметься большая роль в качестве места прохождения альтернативной службы, поскольку именно в этих учреждениях может увеличиться объем работы в случае возникновения как гражданского, так и военного кризиса.
«В обществе укрепилось понимание, что оборона страны не означает только лишь ее защита с оружием в руках, это и создание общего ощущения безопасности и готовность к происшествиям, влияющим на наш повседневный уклад жизни. Создающаяся резервная альтернативная служба будет заниматься гособороной в широком плане, в чем прежде у альтернативщиков особой роли не было. Например, во время чрезвычайного положения альтренативщиков-резервистов можно было бы задействовать как для выполнения задач Спасательного департамента, так и в качестве вспомогательного персонала больниц», - сказала Раннавески.
Заместитель генерального директора Спасательного департамента Тауно Сууркиви сказал, что долгое время с привлечением альтернативщиков у спасателей были проблемы: «Обучение спасателя длится год. Поскольку альтернативная служба тоже длится год, то реально задействовать альтернативщика не получалось, поскольку все время службы уходило на учебу».
Альтернативная служба: для кого и почему?
Отказавшийся от воинской службы по религиозным и иным причинам призывник обязан пройти альтернативную службу.
Альтернативщика нельзя обязать:
- использовать и ухаживать за оружием или иным средством военного назначения;
- заставить брать в руки средства или вещества, предназначенные для убийства или причинения травм другому человеку.
Из-за долгого обучения в какой-то момент было решено, что для альтернативщиков разумнее было бы проводить обучение спасателя-добровольца, которое длится значительно меньше. «После обучения мы отправляем его на работу в профессиональную команду рядом с местом жительства», - добавил Сууркиви.
Одним из направлений работы спасательных команд является участие в работах по спасению, а другим – профилактика, в рамках которой ходят по школам, детским садам и домой к людям, чтобы рассказать о пожарной безопасности и безопасности на воде.
Что касается спасательных работ, то в горящий дом альтернативщика без обучения не отправят. У нет тех же прав, что и у профессионального спасателя, поскольку нет ни соответствующего оснащения, ни обучения.
Но служащему все же будет найдено применение: в то время, когда спасатели находятся в здании, альтернативщик может заниматься рукавами, подносить оборудование или находиться у автопомпы.
«Мы хотели бы, чтобы альтернативная служба по своей сложности была схожа с обычной срочной службой», - сказал Суурвики и объяснил это желанием, чтобы определенные в службу обороны люди не начали легкомысленно выбирать Спасательный департамент. Проблема, по его словам, также заключается в том, что нет такого количества мест, куда можно было бы направить сразу много альтернативщиков.
«Ни у нас, ни у Министерства обороны нет интереса создавать удобные места, где люди могли бы уклоняться от службы в армии», - сказал председатель правления Эстонского союза больниц и председатель правления Пярнуской больницы Урмас Суле.
«Есть отделения, где мы были бы готовы найти применение для альтернативщиков. Например, психиатрические клиники», - сказал он. Таким образом, договариваются, что мог бы делать конкретный человек на альтернативной службе. По словам Суле, важна и личная мотивация человека. Обычно тем, кто прошел обычную службу во время кризисной ситуации тут же находят применение, но с теми, кто прошел альтернативную службу в больнице это сложнее. «Привлекать в кризисной ситуации неквалифицированную рабочую силу не очень разумно. Человек должен отвечать нашим особым требованиям, особенно в ситуации угрозы распространения инфекций. Тактика должна заключаться в том, чтобы держать людей подальше больниц, а не приводить их внутрь. В таких ситуация в больницах должен работать только обученный персонал», - объяснил Суле.
Благодарен за альтернативу в церкви
Тристан Нава, который проходит альтернативную службу в приходе Пеэтели, говорит, что очень благодарен за такую возможность.
«Мне не кажется, что служба в армии могла бы стать тем способом, которым я мог бы отдать свой долг перед Эстонией. Это не сочетается с моей жизненной философией. Все это оружие… у меня есть друзья, которые служили в армии, и я слышал, что они получили хороший опыт, но я не считаю это решением для себя», - сказал Нава и добавил, что, по его оценке, этот мир не будет безопасным, пока есть оружие.
В приходе Пеэтели Нава является помощником учителя, то есть помогает детям делать домашнее задание и учит их. Кроме того, вместе они занимаются повседневными делами: собирают листья, готовят еду.
«Я чувствую, что могу им помочь, быть опорой. Это очень хорошо на меня влияет», - говорит Нава.