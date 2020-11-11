Альтернативщикам добавят обязанностей

За год альтернативной службе отдают предпочтение около 70 человек. Если раньше долг призывника перед родиной считался выполненным после прохождения альтернативной службы, то со следующего года ситуация изменится. Министерство обороны направило на межминистерское согласование законопроект, согласно которому буде создана резервная альтернативная служба, а это значит, что как и у срочников государство можно начать вызывать альтернативщиков на дополнительное обучение или в случае кризисов.

Сейчас у государства есть право вызывать прошедших срочную службу людей на учебные сборы, чтобы освежить полученные знания, научить обращению с новым типом оружия и отработать взаимодействие подразделений. На тех, кто окажется в резерве альтернативной службы распространяются те же права и обязанности в участии в обороне страны, что и на находящихся в резерве военнослужащих. Таким образом, будет обеспечено равное обращение, а в случае кризисов их знания можно будет применить при обороне страны.

Это не альтернатива срочной службе

Альтернативная служба предназначена для тех, чье мировоззрение или вера не позволяют им брать в руки оружие. Таким образом, вооруженные силы не могут заставить альтернативщика использовать или ухаживать за оружие или иным средством военного назначения. Кроме того, никто никого не может заставить обращаться со средством и веществом, предназначенным для убийства или причинения травм другому человеку. По словам заведующей отделом воинской службы Министерства обороны Ану Раннавески, это не в интересах вооруженных сил, чтобы как можно больше людей прошли альтернативную службу: «Нужны люди, которых можно было бы, скажем так, отправить на фронт. Попасть на альтернативную службу, мягко говоря, не очень просто. Чтобы поступить на альтернативную службу призывник должен отвечать указанным в законах требованиям».

Для этого предварительно изучается организация жизни молодого человека: «Департамент оборонных ресурсов может связаться со школой и работодателем, а призывник должен подать заявление, в котором нужно привести четкие и оказывающие влияние для отказа от срочной службы причины. При отказе по причине веры, это должна поддерживать конфессия призывника (тут важна принадлежность к приходу, церкви и так далее – ред.)». Раннавески добавила, что в Департаменте оборонных ресурсов проводится собеседование с подавшим заявление и проверка соответствия на основании собранной информации.

Альтернативная служба в цифрах. ФОТО: Pm