Расширится круг обязанностей альтернативщиков

По ее словам, человеку пытаются пойти навстречу настолько, насколько это возможно: «Но часто выходит так, что пойти навстречу просто невозможно, поскольку некоторые места популярнее, чем другие и возникают преграды».

Альтернативная служба не легче

Цели альтернативной службы в широком смысле должны быть связаны с государственной обороной. Это означает, что прошедших такую службу можно было бы задействовать для защиты гражданского населения в тылу и помощи ему или, например, в спасательных работах. По словам Раннавески, в дальнейшем у больниц и Спасательного департамента будет иметься большая роль в качестве места прохождения альтернативной службы, поскольку именно в этих учреждениях может увеличиться объем работы в случае возникновения как гражданского, так и военного кризиса.

«В обществе укрепилось понимание, что оборона страны - это не только ее защита с оружием в руках: это и создание общего ощущения безопасности, и готовность к происшествиям, влияющим на наш повседневный уклад жизни. Создающаяся резервная альтернативная служба будет заниматься гособороной в широком плане, в котором раньше у альтернативщиков особой роли не было. Например, во время чрезвычайного положения альтренативщиков-резервистов можно было бы задействовать как для выполнения задач Спасательного департамента, так и в качестве вспомогательного персонала больниц», - сказала Раннавески.

Заместитель генерального директора Спасательного департамента Тауно Сууркиви сказал, что долгое время с альтернативщиками у спасателей были проблемы: «Обучение спасателя длится год. Поскольку альтернативная служба тоже длится год, то задействовать альтернативщиков по-настоящему не получалось: все время службы уходило на учебу».

Альтернативная служба: для кого и почему? Отказавшийся от воинской службы по религиозным и иным причинам призывник обязан пройти альтернативную службу. Альтернативщика нельзя обязать: использовать оружие и ухаживать за ним или иным средством военного назначения;

брать в руки средства или вещества, предназначенные для убийства или причинения травм другому человеку.

Из-за долгого обучения в какой-то момент было решено, что для альтернативщиков разумнее было бы проводить обучение спасателя-добровольца, которое длится значительно меньше. «После обучения мы отправляем его на работу в профессиональную команду неподалеку от места жительства», - добавил Сууркиви.

Одним из направлений работы спасательных команд является участие в работах по спасению, а другим – профилактика, в рамках которой ходят по школам, детским садам и домой к людям, чтобы рассказать о пожарной безопасности и безопасности на воде.

Что касается спасательных работ, то в горящий дом необученного альтернативщика не отправят. У него нет тех же прав, что у профессионального спасателя, поскольку нет ни соответствующего оснащения, ни квалификации.

Но служащему все же будет найдено применение: в то время, когда спасатели находятся в здании, альтернативщик может заниматься рукавами, подносить оборудование или находиться у насоса.