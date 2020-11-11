Ношение масок и соблюдение дистанции строго рекомендованы

"Мы не ставим целью перекрыть воздух жизни в Эстонии. Мы тщательно продумали, как будет дальше проходить общественная жизнь", - сказал вчера Кийк.

Вчера власти не стали делать обязательным ношение маски. Однако правительство настоятельно рекомендует прикрывать нос и рот в общественном транспорте, театрах, кинотеатрах и торговых центрах.

Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно сказал, что на этой неделе будет отслеживаться, носят ли люди маски для лица в людных местах и ​​в помещении. Если выяснится, что с ношением маски проблем нет, требовать этого напрямую не понадобится.

"Если помимо ношения маски будут соблюдаться и другие требования, то, возможно, не будет необходимости в ужесточении условий", - сказал Ланно.

Когда ношение маски станет обязательным? По словам Ланно, это придется сделать обязательным, если заболеваемость станет расти в геометрической прогрессии. Если ношение маски будет обязательным, тех, кто не носит маску, будут штрафовать. Надзор за этим должен нести Департамент здоровья.

Глава ученого совета Ирья Лутсар заявила, что при наложении штрафов необходимо соблюдать разумный предел. Штраф должен быть посильным.

«О многом человек должен подумать сам - не нужно ждать обязательств, приказов и штрафов», - добавила Лутсар.

Рекомендации семьям

Если кто-то навещает члена семьи из группы риска (пожилой, хронически больной), перед встречей необходимо убедиться в инфекционной безопасности. При посещении следует надевать маску, соблюдаьб дистанцию, чистить руки и поверхности.

Тем, кто живет вместе с коронапозитивным, обязательно необходимо носить маску, соблюдать дистанцию и регулярно мыть руки и поверхности.

«В семейном кругу все рождественские вечеринки разрешены , правительство не будет регулировать это», - сказал премьер-министр Юри Ратас. Он посоветовал избегать больших собраний, таких как рождественские праздники.

Здесь мы подходим к рабочим мерам. Государство просит предприятия отменить большие рождественские вечеринки, на которых могут быть люди, которые встречаются не каждый день.

Кроме того, по возможности компаниям рекомендуется работать удаленно. Компаниям рекомендуется подготовить план удаленной работы и организовать удаленную работу на случай, если кто-то заразится коронавирусом на рабочем месте.

Глава ученого совета Лутсар объяснила, что удаленная работа - хорошее решение, поскольку вирус распространяется в закрытых коллективах невероятно быстро.

В понедельник фармацевтические компании Pfizer и BioNTech объявили о третьей фазе совместных испытаний вакцины от коронавируса. Результаты многообещающие: вакцина на 90 процентов эффективна в предотвращении инфекции.

По словам Ирьи Лутсар, это очень хорошие новости, но не стоит слишком радоваться: на вакцину нужно время. «Они должны завершить это исследование, третий этап находится в стадии реализации, и можно ожидать, что им придется добавить еще как минимум 10 000 подопытных», - обяснила Лутсар.