Ношение масок и соблюдение дистанции строго рекомендованы

- Торговые центры не могут выгонять нарушителей коронавирусных правил
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Правительство и ученый совет, которые вчера в течение четырех часов обсуждали меры по борьбе с коронавирусом, решили, что с понедельника придется ужесточить правила. Если работодателям были даны строгие рекомендации, которые также распространяются на общение с родственниками, то ужесточенные требования к развлекательным заведениям совершенно конкретны: они должны закрываться в полночь и открываться не ранее шести утра, пишет Postimees.
С понедельника, 16 ноября, в торговых центрах снова начнет действовать правило 2 + 2. Оно означает, что вместе могут перемещаться до двух человек, а держаться от других следует на расстоянии не менее двух метров. Исключение сделано для семей, а также для ситуаций, когда невозможно держаться подальше от других.
Ношение масок строго рекомендовано
Коммерческий директор Citycon (в Citycon входят, например, торговые центры Rocca al Mare и Kristiine) Хелен Метсвахт, сказала, что в этом правиле нет ничего нового, потому что уже весной сотрудники службы безопасности должны были следить за соблюдением дистанции в помещениях общего пользования центров.
«Я считаю, что это разумное правило, и люди уже и так соблюдают дистанцию», - сказала Метсвахт.
Citycon уже подготовил информационные ролики о ношении маски и соблюдении дистанции. Наклейки с напоминанием правила 2 + 2 с весны можно увидеть на полу в торговых центрах.
«Еще проинструктируем охранников, то есть снова пройдем все весенние процедуры», - объяснила она.
Глава центра Ülemiste Гуидо Пярнитс не совсем уверен в том, кто должен обеспечивать соблюдение правила 2 + 2.
«Торговый центр можно только направлять, - сказал Пярнитс. - Мы не силовая структура, не полиция, чтобы выгонять людей, которые ходят втроем».
Пярнитс отметил, что весной сотрудники магазинов напоминали людям о правилах. Однако нарушителей нельзя выгнать из магазина. Люди должны сами следить за соблюдением дистанции.
С понедельника правило двухметрового расстояния будет действовать и в заведениях общественного питания и развлечений. В одной группе может быть до десяти человек. Исключение сделано для многодетных семей. Это правило не распространяется на кружки по интересам или детские игровые комнаты.
Пярнитс отметил, что в этом правиле нет ничего нового ни для центра Ülemiste, ни для арендаторов из числа владельцев ресторанов. Когда в конце весны центр вновь открылся, там действовали почти те же правила. Тогда за одним столом могли сидеть четыре человека, теперь их может быть до десяти.
Может ли сейчас случиться так, что арендаторы не смогут платить арендную плату из-за отсутствия клиентов? Пярнитс сказал, что сначала нужно подождать, чтобы увидеть, что происходит со спросом и как это влияет на бизнес. Затем с арендаторами обсудят, как наладить сотрудничество так, чтобы все остались довольны.
Это еще не все. Со следующей недели заведения общепита и развлечений столкнутся с еще одним серьезным ограничением.
Если в сентябре продажа алкоголя была запрещена с полуночи до утра, теперь это требование распространится на часы работы развлекательных заведений. Их двери должны быть закрыты с полуночи до 6 утра.
Министр социальных дел Танель Кийк заявил, что, поскольку в развлекательных заведениях были обнаружены нарушения ограничения на продажу алкоголя, им пришлось сократить часы работы этих заведений.
"Мы не ставим целью перекрыть воздух жизни в Эстонии. Мы тщательно продумали, как будет дальше проходить общественная жизнь", - сказал вчера Кийк.
Вчера власти не стали делать обязательным ношение маски. Однако правительство настоятельно рекомендует прикрывать нос и рот в общественном транспорте, театрах, кинотеатрах и торговых центрах.
Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно сказал, что на этой неделе будет отслеживаться, носят ли люди маски для лица в людных местах и в помещении. Если выяснится, что с ношением маски проблем нет, требовать этого напрямую не понадобится.
"Если помимо ношения маски будут соблюдаться и другие требования, то, возможно, не будет необходимости в ужесточении условий", - сказал Ланно.
Когда ношение маски станет обязательным? По словам Ланно, это придется сделать обязательным, если заболеваемость станет расти в геометрической прогрессии. Если ношение маски будет обязательным, тех, кто не носит маску, будут штрафовать. Надзор за этим должен нести Департамент здоровья.
Глава ученого совета Ирья Лутсар заявила, что при наложении штрафов необходимо соблюдать разумный предел. Штраф должен быть посильным.
«О многом человек должен подумать сам - не нужно ждать обязательств, приказов и штрафов», - добавила Лутсар.
Рекомендации семьям
Если кто-то навещает члена семьи из группы риска (пожилой, хронически больной), перед встречей необходимо убедиться в инфекционной безопасности. При посещении следует надевать маску, соблюдаьб дистанцию, чистить руки и поверхности.
Тем, кто живет вместе с коронапозитивным, обязательно необходимо носить маску, соблюдать дистанцию и регулярно мыть руки и поверхности.
«В семейном кругу все рождественские вечеринки разрешены , правительство не будет регулировать это», - сказал премьер-министр Юри Ратас. Он посоветовал избегать больших собраний, таких как рождественские праздники.
Здесь мы подходим к рабочим мерам. Государство просит предприятия отменить большие рождественские вечеринки, на которых могут быть люди, которые встречаются не каждый день.
Кроме того, по возможности компаниям рекомендуется работать удаленно. Компаниям рекомендуется подготовить план удаленной работы и организовать удаленную работу на случай, если кто-то заразится коронавирусом на рабочем месте.
Глава ученого совета Лутсар объяснила, что удаленная работа - хорошее решение, поскольку вирус распространяется в закрытых коллективах невероятно быстро.
В понедельник фармацевтические компании Pfizer и BioNTech объявили о третьей фазе совместных испытаний вакцины от коронавируса. Результаты многообещающие: вакцина на 90 процентов эффективна в предотвращении инфекции.
По словам Ирьи Лутсар, это очень хорошие новости, но не стоит слишком радоваться: на вакцину нужно время. «Они должны завершить это исследование, третий этап находится в стадии реализации, и можно ожидать, что им придется добавить еще как минимум 10 000 подопытных», - обяснила Лутсар.
Керсти Кальюлайд в самоизоляции
В пятницу президент Керсти Кальюлайд встречалась с человеком, которому позже был поставлен диагноз Covid-19.
«Я считаюсь близким контактом, и поэтому до понедельника нахожусь в самоизоляции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья», - заявила Кальюлайд. Президент пропустит запланированные на эту неделю встречи.
"В настоящее время я чувствую себя хорошо, и нет никаких симптомов, указывающих на болезнь, но мы сегодня также проведем тестирование", - написала вчера Кальюлайд.