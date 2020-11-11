Число заражений COVID-19 в мире превысило 51 млн

По данным университета, на утро среды во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 270 тыс. 706 против 1 млн 262 тыс. 622 человек по состоянию на утро вторника, выздоровели более 33,4 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 10 млн 246 тыс. 212 случаев заражения коронавирусной инфекцией (рост за истекшие стуки - 135 тыс. 290) и 239 тыс. 628 летальных исходов (рост за сутки - 1 тыс. 393), излечились почти 4 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 44 тыс. 281 человека. Всего зафиксировано 8 млн 636 тыс. 11 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 512 до 127 тыс. 571, поправились почти 8 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 699 тыс. 5 заразившихся, что на 23 тыс. 973 человека больше чем сутками ранее, умерли 162 тыс. 829 больных (рост - на 174), вылечились более 5,1 млн человек.