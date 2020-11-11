Музей? Театр? Ресторан? ⟩ В этой таллиннской квартире голова идет кругом, а руки тянутся все потрогать

В центре Таллинна продается по-настоящему уникальная квартира: другой такой вы не найдете нигде и никогда! В ней нет ни одного уголка, где бы глаз отдыхал от такого буйства красок, решений и текстур. В первую очередь обращаешь внимание на яркость и пестроту, но надо признать, что интерьер этой квартиры продуман и может рассматриваться как своеобразное произведение искусства, пишет Kodustiil.