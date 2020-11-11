Музей? Театр? Ресторан? ⟩ В этой таллиннской квартире голова идет кругом, а руки тянутся все потрогать

В центре Таллинна продается по-настоящему уникальная квартира: другой такой вы не найдете нигде и никогда! В ней нет ни одного уголка, где бы глаз отдыхал от такого буйства красок, решений и текстур. В первую очередь обращаешь внимание на яркость и пестроту, но надо признать, что интерьер этой квартиры продуман и может рассматриваться как своеобразное произведение искусства, пишет Kodustiil.
Большие окна освещают жилое пространство с высокими потолками и великолепными стенами из известняка. Такое ощущение, что вы находитесь в стилизованном банкетном зале. В интерьере использованы натуральные, а иногда и необычные материалы, например, полы из эбенового дерева.
Кухня и столовая расположены на втором уровне квартиры. Дизайн ванной явно навеян востоком, а обилие интересных деталей, наверное, никого не оставит равнодушным. Экстравагантный интерьер квартиры создает единое целое, и его интересно рассматривать. В квартире также есть терраса площадью 24 квадратных метра!
Дом с историей подойдет тем, кто ценит комфорт жизни в центре города, хорошее транспортное сообщение и хочет жить в современном жилище с низкими затратами на отопление.
Площадь квартиры - 129,8 м2, цена - 369 000 евро. Объявление - ЗДЕСЬ.