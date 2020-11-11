Дорожный ремонт, реставрация школ, создание парка и установка памятников: на что пойдет бюджет Таллинна 2021 года

Всего в бюджете Таллинна на 2021 год на инвестиции предусмотрено 165,6 млн евро, что на 17% больше, чем в первоначальном бюджете этого года.

Самыми важными объектами дорожного строительства станут продление бульвара Рявала для общественного транспорта, продление Мустакиви-теэ, реконструкция Петербургского шоссе, а также улиц Лийвалайа, Суур-Амеэрика и Эндла.

Относительно реставрации Петербургского шоссе вице-мэр Калле Кландорф отметил, что если проект удастся подготовить достаточно быстро и позволит погода, то строительные работы начнут в следующем году.

На завершение работ по реконструкции гимназии Арте пойдет 6,1 млн евро, за 5,55 млн евро будет завершена реновация учебного здания Ласнамяэской основной школы и построен новый спортивный комплекс, а осенью закончатся работы по реконструкции гимназии Мустйыэ (6,4 млн евро).