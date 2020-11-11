Ср, 11.11.2020
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В Валга и Пылва открылись два новых пункта забора проб на коронавирус

Тестирование на Covid-19

ФОТО: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

В Валга и Пылва на этой неделе открылись два новых пункта забора проб  из носоглотки на коронавирус, пишет Lõuna-Eesti Postimees

В понедельник пункт тестирования открылся в Валгаской больнице, которая таким образом присоединилась к тестовой сети Medicum и Synlab. Образцы в Валгаской больнице будут брать шесть дней в неделю по нескольку часов. До пункта можно добраться пешком.

Со вторника образцы из носоглотки можно сдавать и рядом с Пылваской больницей, где с помощью врачей больницы оборудована палатка тестирования, до которой можно было добраться и пешком, и на машине. На этой неделе добавилась и одна бригада тестирования на дому. Сейчас в Эстонии десять таких мобильных бригад. 

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