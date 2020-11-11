Названа причина возникновения проблем с доступностью вакцины от гриппа

По словам председателя комиссии по социальным делам Тыниса Мельдера, возникшие в середине октября проблемы с доступностью вакцин от гриппа в аптеках и кабинетах семейных врачей сейчас решаются.

"Ситуация, когда не все желающие могут получить вакцину от гриппа, не должна повториться. По имеющейся информации, в этом году заболеваний вирусом гриппа в Эстонии еще зарегистрировано не было и заболеваемость по Европе в целом находится на низком уровне. Скорее всего, основными факторами здесь стали более тщательная забота людей о своем здоровье из-за ситуации с коронавирусом и наблюдающаяся в последние годы в Европе тенденция к вакцинации от гриппа", – сказал Мельдер и добавил, что в дальнейшем возможные неудачи поможет предотвратить более раннее и скоординированное планирование.

"Потребности на следующий год необходимо выявить как можно раньше – возможно, уже сейчас. Также Министерство социальных дел должно включить организацию обмена информацией в свой рабочий план. Оптовые продавцы лекарственных препаратов хотели бы получить информацию о следующем сезоне заболеваемости гриппом уже в феврале", – отметил Мельдер.

Заместитель председателя Хельмен Кютт отметила, что ситуация с вакцинами в этом году была вызвана стечением ряда необычных обстоятельств и искать виновных не имеет смысла.

"Это не значит, что мы должны смириться с этой ситуацией. К счастью, часть населения из групп риска при поддержке государства в течение последних лет прошла вакцинацию, но это никак не помогает решить или повлиять на ситуацию на частном рынке", – отметила она и добавила, что в предыдущие годы нехватка вакцин решалась за счет их переизбытка в соседних странах, но в этом году переизбытка вакцин у соседей тоже не оказалось.