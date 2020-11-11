Усердное исполнение требования носить маски обойдется в несколько десятков евро в месяц

О различиях между защитными масками рассказал руководитель по связям с общественностью Департамента здоровья Симмо Саар.

Медицинская или хирургическая маска предназначена для защиты пациента во время медицинской процедуры, например, чтобы частички и слюна из дыхательных путей врача или хирурга во время процедуры не попали на пациента и в его дыхательные пути и не вызвали осложнения и болезни. Хирургические маски в любом случае удерживают до 95 процентов частиц вирусов и их советуют носить зараженным людям, чтобы исключить распространение капель при кашле и чихании.

Немедицинские маски являются средством индивидуальной защиты, которые должны удерживать до 80 процентов имеющихся в воздухе частиц. Такая маска в определенном смысле может защитить от прямых микрочастиц или помешать прикасаться к своему лицу. От вирусов такие маски не защищают, но снижают риск заражения. В э-магазине Südameapteek представлены шесть типов защитных масок. Самая дешевая маска стоит 50 центов, из-за чего упаковка из 50 масок стоит 25 евро. Есть одноразовые маски по цене 70 центов за штуку, упаковка которых стоит 35 евро. Также в этой сети имеются в продаже медицинские маски, которые чуть дороже: цена за штуку составляет от 76 центов до одного евро, за раз можно купить от пяти до 50 масок.

В э-магазине сети Apotheka одноразовая защитная маска стоит 70 центов – и это самый дешевый вариант. Самая дорогая одноразовая защитная маска стоит 1,36 евро за штуку. За раз можно купить 50 штук, таким образом, упаковка стоит 67 евро и 90 центов.

Медицинские маски различаются между собой. В продаже имеются два типа медицинских масок, цены на которые составляют 87 и 89 центов. Маски продаются упаковками по 50 штук, а упаковка стоит 44 евро.

В Таллиннской Сикупиллиской аптеке Benu продаются защитные медицинские маски по цене в один евро за штуку. Их продают по пять и десять штук за пять и десять евро. В Euroapteek, расположенной в Таллинне на Тартуском шоссе в продаже имеется только один тип защитных масок, за одну штуку которой просят 1,40 евро. Их продают по 10 штук, и заплатить нужно 14 евро.

На сайте Kaitsemaskid24 продаются как медицинские маски, так и обычные защитные маски, которые продают упаковками по 50 штук. Цена упаковки варьируется в пределах 15 евро.

На сайте Meditsiini Grupp продаются только медицинские маски по 70 центов за штуку. Продают по 10 штук, то есть за раз нужно отдать семь евро. В э-магазине Nordmed продают хирургические маски. За раз можно купить 50 штук, и стоит это 11 евро и 90 центов, то есть одна маска стоит 20 центов.

Оказалось, что это самые дешевые доступные маски. Также не очень дорого обойдется покупка масок на сайте Kaitsemaskid24.

В качестве альтернативы люди начали изготавливать защитные маски самостоятельно. По словам Симмо Саара, самодельная маска в какой-то степени снижает риск распространения вируса на других и защищает самого пользователя: «Но в случае самодельных масок нужно помнить, что они не являются средством индивидуальной защиты и их нельзя сравнивать с медицинскими масками».

При ношении масок нужно соблюдать и другие профилактические меры: мыть руки и соблюдать дистанцию с другими людьми.