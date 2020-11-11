В Эстонии выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом

Кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней составляет 144,5 на 100 000 человек.

По состоянию на утро 11 ноября в больнице находятся 63 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся шесть пациентов.

По данным Регистра по делам народонаселения больше всего позитивных тестов поступило из Харьюмаа, где вирус обнаружен еще у 61 человека. В Ида-Вирумаа прибавилось 53 новых зараженных. В Тартумаа, Хийумаа и Пярнумаа поступило по три новых случая. В Валгамаа – 2 и Ярвамаа, Пыльвамаа, Рапламаа и Вильяндимаа прибавилось еще по одному новому случаю. У троих новых заболевших место жительства в регистре не значится.

По состоянию на 11 ноября выздоровели 4378 человек. Из них истории болезни 3199 человек (73,1%) завершены, у 1179 человек (26,9%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии сделано свыше 285 000 тысяч первичных тестов, из них 6508 были положительными на вирус SARS-CoV-2. С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart

В Эстонии стремительно растет распространение коронавируса

Увеличивается также количество случаев, когда источник заражения неизвестен. Прежде всего, вызывает беспокойство распространение коронавируса в Харьюмаа и в Таллинне. Департамент здоровья отмечает в этом районе быстрый рост числа людей, находившихся в близком контакте с зараженными.

Необходимо сделать тест при первой же возможности. В последнее время увеличилась доля бессимптомных переносчиков вируса. Также увеличилось количество положительных среди сделанных за сутки тестов, что указывает на риск скрытого распространения вируса. Департамент здоровья призывает всех пройти тестирование даже при легких симптомах!

Получайте информацию из достоверных источников. Призываем людей следить за официальными информационными каналами государства. Дополнительную информацию найдете на сайтах kriis.ee, terviseamet.ee и по номеру телефона 1247.

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить о своей болезни другим пользователям. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 164 259 раза, 135 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.