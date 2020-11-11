Глава Футбольной ассоциации Англии ушел в отставку из-за одного неосторожного слова

Функционер выступал в Департаменте цифровых технологий, культуры и спорта британского парламента. Речь шла об оскорблениях в расистском контексте, с которыми футболисты высокого уровня сталкиваются в соцсетях. Именно тут Кларк и употребил термин "цветные футболисты" (coloured footballers), который в итоге стоил ему должности и карьеры.

Глава FA извинился после того, как член парламента Кевин Бреннан попросил его это сделать. Кларк отметил, что много лет провел в США, где в работе иногда требовалось использовать термин "люди с не белым цветом кожи". В данном случае он просто запнулся.

Впрочем, он все равно подал в отставку. Временным председателем FA назначен Питер Маккормик, информирует пресс-служба FA .

BREAKING: Greg Clarke has resigned as FA chairman in the wake of referring to BAME footballers as "coloured" while giving evidence to MPs. — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 10, 2020

"Мои неприемлемые слова перед парламентом негативно сказались на нашей игре, на тех, кто ее смотрит, кто играет, судит и руководит. Я глубоко опечален тем, что обидел разнообразные сообщества в футболе", - гласит прощальная речь чиновника.