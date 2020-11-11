Паэский бомбист вышел на свободу

Рингмаа, который находился в тюрьме с осени 2005 года, был приговорен к 15 годам тюремного заключения в феврале 2010 года, когда Госсуд отклонил жалобу его адвоката.

Суд признал Рингмаа виновным в том, что он заложил бомбу к киоску стеклотары по адресу Пунане, 15 в таллиннском районе Ласнамяэ 11 апреля 2001 года, и по адресу Паэ, 23 ночью 19 ноября 2003 года. Обе бомбы были обнаружены и не взорвались.

Суд также признал Рингмаа виновным в предоставлении пенсионному департаменту поддельной трудовой книжки, в соответствии с которой департамент с мая 2001 по ноябрь 2005 года безосновательно выплатил ему 20 255 крон пенсии. Суд оправдал Рингмаа в целой серии преступных эпизодов, поскольку его вину было невозможно доказать.

Полиция безопасности задержала Рингмаа в качестве подозреваемого 11 ноября 2005 года, с тех пор он находился в тюрьме.

После задержания Рингмаа взрывы прекратились.

Сам Рингмаа категорически отрицает свою причастность к взрывам.