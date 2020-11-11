Небезызвестное кредитно-сберегательное общество подозревают в мошенничестве и присвоении: задержаны три человека

Согласно подозрению, инвестиционное мошенничество состоит в том, что собственный капитал ERIAL был представлен общественности более крупным, чем являлся на самом деле, и таким образом клиентам предоставили ложную информацию о действительных денежных гарантиях кредитно-сберегательного общества. В совершении инвестиционных мошенничеств подозреваются основатель ERIAL Илья (34), член правления Даниэла (40) и Delkona OÜ.

Илья, Даниэла и Даниэль (33), член правления Transpire OÜ, находящегося с ERIAL в договорных отношениях, согласно подозрению, присвоили, используя сделки с недвижимостью, большую сумму денег, находящихся в распоряжении кредитно-сберегательного общества. В пособничестве присвоению подозревается сотрудница ERIAL Софья (33). По предварительным данным, вкладчикам ERIAL путем присвоения был нанесен ущерб более одного миллиона евро.

Руководитель бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции (ЦеКриПо) Лехо Лаур пояснил, что при заключении договора с кредитно-сберегательным обществом люди подписывали доверенность, которой передавали контроль над своими деньгами членам правления общества.

„Согласно данным, собранным в ходе производства, правление действовало не в интересах вкладчиков, а исходя из деловых интересов основателя ERIAL Ильи. Часть денег вкладчиков была вложена в связанные с ним предприятия, но не для инвестирования, а с целью присвоения. Проценты вкладчикам выплачивались за счет поступлений от новых вкладчиков", - рассказал Лаур.

Согласно подозрению, Илья дал взятку чиновнику бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны, которого задержали сотрудники КаПо. Согласно подозрению, чиновник за взятку обещал оказывать Илье услуги. Чиновник подал заявление об уходе и его освободят от службы. Дачу и взятие взятки расследует КаПо. Прокуратура ходатайствует о взятии Ильи и чиновника под стражу.

Государственной прокурор Сигрид Нурм сказала, что руководители ERIAL подорвали доверие всех добросовестных вкладчиков. "Кредитно-сберегательное общество нельзя сравнить с банком. Такие общества созданы для того, чтобы объединить активную деятельность его членов и члены этого общества обязаны заботиться о его благосостоянии. Финансовая инспекция не проверяет деятельность кредитно-сберегательных обществ и поэтому инвестирование предполагает активное участие самих членов общества и контролирование использования денег. Но мы видим, что многие члены общества доверили другим членам кредитно-сберегательного общества или находящихся в правлении лицам право решать, как распоряжаться их имуществом. В данном случае чрезмерное доверие и передача права принятия решений поставило членов общества в плохое положения, так как доверенные лица, согласно подозрению, исходили при принятии решений об инвестировании прежде всего из личных интересов", - сказала она.

"Обращаясь ко всем членам ERIAL и других кредитно-сберегательных обществ хочу подчеркнуть, что решения о ходе инвестирования надо принимать самим и основательно продумать, кому и в каком объеме вы даете доверенность на совершение сделок со своими деньгами. Доверенность - это не просто формальность, она дает доверенному лицу большие права при совершении сделок, и потом очень сложно доказать, что для совершения определенных сделок у доверенного лица не было права", - добавила Нурм.

Производство ведут чиновники ЦеКриПо и КаПо под руководством государственной прокуратуры.