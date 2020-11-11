Мошенники не сдаются, жертвы продолжают отдавать деньги

Вчера 41-летняя женщина обратилась в Йыхвиский отдел полиции и сообщила, что накануне ей позвонил человек, представившийся работником Swedbank, и выманил у нее 2100 евро. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Вчера же жертвой мошенников стал 79-летний житель северной части страны, которому некие люди предложили помощь в возврате денег, которые ему некогда предложили инвестировать и обещали крупный навар. Для этого потерпевший должен был заплатить 400 евро и дать удаленный доступ к своему компьютеру. После этого мошенники сделали два перевода со счета потерпевшего, оставив его без 900 евро. Естественно, никаких денег он назад не получил.

Иностранных мошенников, обманывающих эстонский народ, тоже задерживают?

Хотя, по данным полиции, количество мошеннических схем в этом году не возросло, мошенники нашли новые хитрые способы, как выманивать у людей деньги и данные. Веб-констебль Маарья Пунак и ведущий аналитик Департамента государственной инфосистемы (RIA) Лаури Танклер обсудили в прямом эфире популярной группы #Kogumispäevik новый вид мошенничества и дали советы, как от него защититься.

Какой вид мошенничество сейчас распространен?

Все больше сообщают о случаях, когда личное устройство, которое используется дома для выполнения рабочих обязанностей, заражается неизвестным вредоносным программным обеспечением. «Как работник, так и работодатель часто узнают об этом только тогда, когда человек возвращается в офис, подключается к рабочей сети и вредоносная программа переходит на другие компьютеры», – заявил ведущий аналитик RIA Лаури Танклер модератору прямого эфира, руководителю Центра информации по денежным делам Swedbank Мари-Лийс Яагер.

«В начале года неожиданно появились и варианты мошенничества, связанные с коронавирусом», – добавила веб-констебль Маарья Пунак. Например, мошенники рассылали людям электронные письма якобы от имени Департамента здоровья, предлагая вакцинироваться от коронавируса. «Мошенники всегда находят возможность сыграть на людских страхах», – признала Пунак.

Многие новые варианты мошенничества опираются и на то, что люди сейчас не могут путешествовать. «Из-за ограничений, связанных с путешествиями, мы не можем, например, знать, существует ли вообще еще та компания, с которой мы начинали сотрудничество», – привел пример Танклер. Такая же история с мошенничеством, основанным на романтических отношениях – влюбленные люди готовы посылать большие суммы мошенниками, с которыми они никогда не встречались, в надежде, что на эти деньги любимый человек приедет к ним в гости.

Элементарная кибергигиена очень важна

На вопрос, может ли эстонская полиция вообще поймать киберпреступников, действующих за границей, Пунак ответила: «Со своими, эстонскими, мы справляемся. С иностранными уже сложнее. Однако это не значит, что мы никогда не добирались ни до кого за границей».

Например, в прошлом году отел киберпреступлений Центральной криминальной полиции Эстонии задержал румынских преступников, которые в течение последних полутора лет через разные веб-сайты пытались получить доступ к банковским счетам людей и паролям Smart-ID.

«Поэтому не нужно думать, что нет смысла заявлять о мошенничестве в полицию», – сказал Танклер. В долгосрочной перспективе полиции может помочь любая дополнительная информация. «И все же стоит помнить, что мы можем устранить один случай мошенничества, но ему на смену всегда приходят несколько новых. Поэтому еще важнее, чем установление личностей мошенников и пресечение их деятельности, научить людей элементарной кибергигиене», – признала Пунак.

Как защититься от мошенничества?