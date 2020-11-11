Названы лауреаты «Золотой маски»

10 ноября в России состоялась торжественная церемония вручения Национальной театральной премии «Золотая маска» в формате прямой онлайн-трансляции.
Конкурсная программа XXVI Фестиваля «Золотая маска» открылась весной 2020 года, но была прервана глобальным эпидемиологическим кризисом, вызванным распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Из-за закрытых границ были перенесены на следующий год несколько зарубежных проектов, в том числе, в Эстонии. Несмотря на все трудности Фестиваль в России собрал в своей конкурсной афише более 70 значимых театральных постановок прошедшего сезона, часть из них удалось показать в Москве. Фестиваль провел ряд важных внеконкурсных программ, инициировал серию трансляций спектаклей-номинантов в кино и онлайн, всё это время оставаясь в центре внимания театрального сообщества и зрителей.
Узнать имена лауреатов можно на сайте российского фестиваля.
Большая часть номинантов и лауреатов хорошо знакомы таллиннской публике, в разные годы они приезжали в Эстонию, играли спектакли. Особенно приятно, что Фестивалю «Золотая маска в Эстонии» удается работать на опережение и показывать нашим зрителям абсолютно свежие спектакли, которые впоследствии получают высокие награды.
Так лучшим режиссером сезона назван Дмитрий Крымов за спектакль «Сережа», который показывали на сцене театра «Эстония» на прошлом фестивале, лучшей актрисой – Мария Смольникова, исполнившая в этом спектакле роль Анны Карениной. Главную премию фестиваля «Золотая маска» получила постановка Виктора Рыжакова «Иранская конференция» - это лучший спектакль сезона в России. Уже этой осенью планировалось показать его в Таллинне. Из-за пандемии наши зрители увидят его 16 октября 2021 года. Среди лауреатов Маски также новые работы режиссеров Константина Богомолова и Дмитрия Волкострелова, спектакли которых также неоднократно показывались в Таллинне.