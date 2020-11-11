Названы лауреаты «Золотой маски»

Конкурсная программа XXVI Фестиваля «Золотая маска» открылась весной 2020 года, но была прервана глобальным эпидемиологическим кризисом, вызванным распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Из-за закрытых границ были перенесены на следующий год несколько зарубежных проектов, в том числе, в Эстонии. Несмотря на все трудности Фестиваль в России собрал в своей конкурсной афише более 70 значимых театральных постановок прошедшего сезона, часть из них удалось показать в Москве. Фестиваль провел ряд важных внеконкурсных программ, инициировал серию трансляций спектаклей-номинантов в кино и онлайн, всё это время оставаясь в центре внимания театрального сообщества и зрителей.

Узнать имена лауреатов можно на сайте российского фестиваля.

Большая часть номинантов и лауреатов хорошо знакомы таллиннской публике, в разные годы они приезжали в Эстонию, играли спектакли. Особенно приятно, что Фестивалю «Золотая маска в Эстонии» удается работать на опережение и показывать нашим зрителям абсолютно свежие спектакли, которые впоследствии получают высокие награды.