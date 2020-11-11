Правые: завтра на референдум вынесут вопросы государственного языка и гражданства

«Организация бессмысленного народного голосования несет угрозу политической стабильности Эстонии и развитию страны. Любые организованные из популистских соображений голосования и референдумы уводят внимание от реальных проблем государства, эскалируют конфликт в обществе и увеличивают площадку для выступлений радикалов.

Организация народных опросов не является в Эстонии инструментом для ведения обычной политики. В восстановившей независимость Эстонии их проводили всего два раза: в 1992 году был проведен референдум по Конституции, а в 2003 году народное голосование касалось вступления Эстонии в Европейский союз. Оба они являлись фундаментальным вопросами, связанными с развитием государства.

Референдум по определению брака откроет путь к последующим раскалывающим общество голосованиям. Что мешает какой-нибудь партии начать кампанию, чтобы вынести на референдум, например, вопросы, связанные с государственным языком и гражданством? Эти вопросы поляризуют общество и подогревают ненужные страсти. Именно это мы и видим в случае запланированного голосования о браке.

Если общество в целом в какой-то момент будет готово к определенным изменениям, то консенсус для реализации изменений будет найден в Рийгикогу. Всему свое время, и ясно, что сейчас в парламенте нет широкого консенсуса, чтобы перемещать понятие брака в одну или другую сторону. Разные мнения по теме брака имеются и в партии «Отечество», в том числе в парламентской фракции, у руководства и среди членов совета партии. Множественность мнений – это нормально для демократического общества, но ненормально их внедрение по принципу давления.

Эстония является парламентской республикой, в которой представительская демократия прекрасно работает. Мы не видим надобности реорганизовывать это по популистским или повседневно-политическим причинам. Поэтому правые не поддерживают введение законов посредством народных голосований».