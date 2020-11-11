Мэр Нарвы Алексей Евграфов отправлен в отставку

Заявление о выражении недоверия мэру Нарвы Алексею Евграфову и председателю городского собрания Ирине Янович представили 10 оппозиционных депутатов и голосование по нему было назначено на среду, 11 ноября. Для выражения недоверия было необходимо, чтобы его поддержали не менее 16 из 31 депутата горсобрания.