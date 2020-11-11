Кто они - пара миллиардеров, которые изобрели коронавакцину?

Когда Pfizer сообщил, что теперь, видимо, коронавирусная вакцина получена, в центре внимания оказались ее подлинные изобретатели и принадлежащая миллиардерам из Германии компания BioNTech, инвесторы которого теперь могут поздравить друг друга со свалившимся на них богатством, пишет Postimees.
BioNTech, расположенная на улице Золотой жилы (An der Goldgrube) в Майнце занимается борьбой с раком, но в самом начале пандемии фирма договорилась с компанией Pfizer, что переключится на изобретение коронавирусной вакцины. Теперь Pfizer сообщил, что их вариант вакцины эффективен на 90%, а BioNTech объявила в СМИ, что к концу года способна изготовить до 50 миллионов доз вакцины. Биржи после этого продемонстрировали бурный рост, значительно обогатились и владельцы BioNTech.
Кто они?
За BioNTech стоит супружеская пара из семей турецких мигрантов, Озлем Тюреджи и Угур Шахин. Немецкие СМИ, сетующие, что и они, и BioNTech незаслуженно остались в тени, пишут, что отец Тюреджи переехал в Германию из Турции, чтобы работать врачом, а отец Шахина был на заводе Ford так называемым гостевым рабочим.
Оба будущих изобретателя изучали медицину и считали, что в лечении онкологии есть варианты куда получше, чем единственно использовавшиеся тогда операции и облучение. В 2001 году они основали фирму Ganymed Pharmaceuticals, которая занималась разработкой антител против рака. Оба они – настолько увлеченные ученые, что, по слухам, даже утром своей свадьбы работали в своей лаборатории, куда немедленно отправились обратно после регистрации брака.
С Ganymed дела у пары пошли прекрасно, в 2014 году они продали фирму японскому концерну Astellas Pharma. Heise.de пишет, что на этом они заработали 422 миллиона (и 0,9 млрд в качестве бонуса в случае, если выполнялись некоторые критерии).
В 2008 году они создали уже новую фирму - BioNTech. Сейчас Шахин возглавляет всю компанию, а Тюреджи является ее медицинским руководителем, оба преподают в Университете Майнца. Доля Шахина составляет в фирме 18%. По данным Handelsblatt, половина фирмы принадлежит создателям фармацевтического концерна Hexal, братьям-инвесторам Андреасу и Томасу Стрюнгманну.
Стрюнгманны сказали в интервью Handelsblatt, что супруги-избиратели – уникальные люди, «для которых монетизация результатов расследования не стоит на переднем плане». Как передает Reuters, BioNTech заявила, что планирует продавать лекарство по цене ниже рыночной – летом Pfixer, BioNtech и правительство США договорились, что в Соединенные Штаты будет поставлено 100 миллионов доз вакцины, причем две дозы, которые должны дать иммунитет, стоили бы 39 долларов. Еврокомиссия в среду должна обсудить возможность заказа до 300 миллионов доз вакцины.
Свою долю в фирме имеют и фонды рискового капитала, и богатые европейские семьи. Эта фирма также сосредоточена, прежде всего, на борьбе с онкологией. Шахин в интервью говорил, что, когда в начале года он прочитал в научном журнале о коронавирусе, у него возник план создать вакцину самостоятельно. «Я не вирусолог, но у нас работают вирусологи», - ответил он на вопрос Business Insider о том, как онкоспециалист стал специалистом по коронавирусу. С Pfizer им пришлось договориться, чтобы рядом был сильный фармацевтический партнер. Для фирмы в таком партнерстве нет ничего нового, она сотрудничали, например, с Eli Lilly, Genmab и Sanofi. В сотрудничестве с Pfizer в июле они достигли стадии, на которой смогли проводить опыты на людях, по данным портала T-online, сейчас вакцина испытана на 40 000 с лишним подопытных людях.
Баланс фирмы пока сомнителен
BioNTech – не совсем новое название для биржевых инвесторов: акции фирмы стали торговаться на бирже в сентябре прошлого года. Тогда они продавались по цене 15 долларов за штуку, на рынке таким образом было собрано 150 миллионов долларов, однако финансовые СМИ писали, что спрос был ниже, чем надеялась фирма. На данный момент стоимость акции на американской бирже взлетела выше 100 долларов, рост составил свыше 600%.
Рыночная стоимость фирмы составляет около 21 миллиарда долларов. Еще несколько недель назад в таких финансовых блогах, как Motley Fool, предостерегали, что акции BioNTech переоценены. Правда, финансовая сторона фирмы для обычного инвестора слишком горяча: в прошлом году при доходе от продаж в 109 миллионов долларов она заработала около 180 миллионов долларов убытков. Однако можно предположить, что, когда начнет продаваться вакцина, прибыль резко начнет расти.
Поскольку денег на исследования всегда мало, BioNTech последовательно собирала дополнительные средства у инвесторов. Летом фирма получила от них свыше полумиллиарда долларов. По данным NTV, в течение многих лет фирм привлекла 1,5 миллиарда евро инвестиций. В число инвесторов в BioNTech входит, например, и Билл Гейтс.
Сколько они зарабатывают
Согласно отчету BioNTech за 2019 год, годовая зарплата Угура Шахина составила 311 000 евро плюс 6,8 миллиона в виде опциона. Зарплата Эзлем Тюреджи составила 370 000 евро плюс 9,4 миллиона в виде опциона.
Среди 100 самых богатых немцев
Если еще в сентябре прошлого года рыночная стоимость BioNTech составляла всего 3,5 млрд долларов, то на данный момент она выросла до 21 миллиарда долларов. Welt am Sonntag писал в октябре этого года, что Угур Шахин вошел в число 100 самых богатых немцев, и его имущество оценивается в 2,4 млрд евро. Forbes писал, что благодаря сумасшедшему росту стоимости акций имущество Шахина оценивается в 3,7 млрд евро.
Влияние коронавакцины скажется на экономике через полтора года
Хотя и мировые, и эстонские рынки ценных бумаг отреагировали на новость о скором поступлении вакцины в продажу резким ростом, реальная польза от вакцинации может сказаться на экономике лишь в середине следующего года. По мнению руководителя подотдела экономической политики и прогноза Банка Эстонии Расмуса Каттая, на реальную экономику, в том числе доход предприятий от продажи, оборот и зарплаты, наличие вакцины начнет оказывать влияние лишь тогда, когда распространение вируса будет взято под контроль, а ограничения, препятствующие экономической деятельности, можно будет смягчить или полностью снять. Даже если вакцина будет готова уже в этом году, пройдет довольно много времени, прежде чем она везде поступит на рынок и люди смогут вакцинироваться. Эксперты убеждены, что работающая вакцина, очевидно, дойдет до широких масс лишь летом 2021 года.
Эркки Эрилайд