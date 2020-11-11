В Нарве меняется власть: мэр отправлен в отставку, председатель горсобрания ушла сама

Депутат от оппозиционной фракции Meie Narva Яна Кондрашова рассказала, что инициативу этой фракции поддержали два внефракционных депутата Сергей Горлач и Тармо Таммисте, а также семь депутатов, входившие в правящую фракцию - Елена Каврус, Тамара Комлова, Екатерина Голубцова, Владимир Бутузов, Татьяна Стольфат, Хели Адамович и Анна Коваленко.

По словам Яны Кондрашовой, депутаты, голосовавшие за вотум недоверия постараются теперь выбрать лучшего мэра, подходящего для ведения “справедливого перехода” на возобновляемую энергетику и создание рабочих мест.

Катри Райк, которую ранее называли вероятным кандидатом на пост мэра Нарвы от оппозиции, сегодня не торопится говорить, кого выберет следующим мэром города только что родившаяся коалиция.

“Кто будет мэром, рано говорить, - сказала она. - Сейчас мы говорим о коалиционном договоре, о том, как строить будущее. Мы уже сегодня встретимся, чтобы в такой свободной форме обсуждать, что мы планируем сделать за год. Если всё пойдет по плану, нового мэра и председателя горсобрания мы хотели бы выбрать уже 26 числа этого месяца. Но о местах - кому что - пока рано говорить”.

Теперь уже бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов считает, что “переворот” был организован извне:

“По нашей информации за это нужно сказать огромное спасибо Центристской партии - именно таллиннской Центристской партии, которая повторила сценарий Йыхви, устроила такую же чехарду, как и там, развалив крепкую коалицию.

Людям угрожали - мы точно это знаем. Людям предлагали различные блага в рамках рабочих мест, какие-то дополнительные “плюшечки”, скажем так, учреждениям, которыми они руководят. Оппозиция просто этим воспользовалась”.

По мнению Алексея Евграфова, новый расклад сил будет мешать совместной работе городского собрания и управы.

Один из тех, кто был в правящей коалиции, но проголосовал за отставку мэра - Владимир Бутузов - рассказал, что Ирина Янович также была бы отправлена в отставку, если бы не ушла сама.

“Она всё брала на себя - она права, другие неправы… как она решила, так оно и будет, - рассказал депутат Бутузов. - Сколько можно терпеть это, сколько можно предлагать изменить стиль работы? Она всё равно на своей волне, поэтому пришлось применить такие меры воздействия”.

Владимир Бутузов заверяет, что новая коалиция будет работать более открыто:

“Мы хотим, чтобы не было таких договоренностей, как сделал мэр с общежитием - выкупил за 120 тысяч. Он договорился! Если бы была создана какая-то комиссия, которая вступила в переговоры, договорилась. А когда один человек решает “подарить” бизнесмену эти 120 тысяч - это очень большие деньги”.

“Я думаю, мы будем честнее, более открытыми, более принципиально подходить к вопросам, разбирать их более досконально. И чтобы жителям было понятно, почему принимается то или иное решение”, - добавил депутат из новой коалиции.

Поскольку Ирина Янович подала в отставку с поста председателя горсобрания, ее обязанности будут исполнять заместители - Лариса Оленина или Елена Пахомова. Оппозиционеры попытались инициировать вотум недоверия и им тоже, но этот вопрос остался на следующее заседание.

“Сегодня мы должны были также подать вотум недоверия заместителям председателя городского собрания Олениной и Пахомовой, но нам не дали слово перед сессией”, - добавила Яна Кондрашова.

Уйдя с поста председателя, Ирина Янович остается депутатом городского собрания и председателем теперь уже не правящей фракции Kodulinn Narva. Экс-мэр Алексей Евграфов в прошлых муниципальных выборах не участвовал, и из городской власти выбывает. По его словам, он надеялся, что вотум недоверия не состоится, и пока не знает, чем будет заниматься.

Исполнять обязанности мэра Нарвы временно будет член управы и директор Финансового департамента Елена Голубева.