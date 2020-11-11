Белобровцев: ситуация со школами и детсадами - серьезная, но применять красный сценарий пока рано

При этом руководители школ имеют право наложить дополнительные ограничения, если это необходимо, и направить учащихся на дистанционное обучение.

«У нас есть 25 школ и 79 комплектов классов, на которые оказали влияние положительные тесты на коронавирус. Всего в Таллинне 57 школ, так что почти в половине школ диагностирован коронавирус. 79 классов отправлены на самоизоляцию», - сказал Белобровцев.

По его словам, ситуация в детских садах гораздо лучше, потому что случаи коронавируса произошли только в шести детских садах и двенадцати группах из 125 детских садов Таллинна. Из десяти таллиннских школ по интересам три пострадали от коронавируса, два кружка закрылись из-за случаев коронавируса.

«Ситуация серьезная, но не настолько, чтобы мы начали централизованно применять красный сценарий. Сами школы имеют право принимать дополнительные меры », - сказал Белобровцев.

"Перед школьными каникулами у нас была договоренность, что работа будет продолжена в той же форме, что применяется в школах и кружках по интересам с сентября. Другими словами, желтый сценарий в школах уже запущен. Это, в частности, находит свое отражение в мерах профилактики и рассеивания. Договоренность заключалась в том, что через две недели после школьных каникул мы продолжим в том же духе, а затем решим, что делать дальше», - сказал вице-мэр.

Во время встречи с руководителями школ было решено, что обучение будет продолжено в течение следующих двух недель с использованием всех существующих в школах антикоронавирусных мер, таких как рассредоточение, дезинфекция, тепловизионные камеры и все другие меры, которые использовались до сих пор. Через две недели на основе статистики заболеваемости коронавирусом будет принято следующее решение.

"Школы имеют право решать, применять ли частичное дистанционное обучение в меньшем масштабе или, если необходимо, в большем масштабе. Мы договорились, что дети младших классов и дети с особыми образовательными потребностями будут находиться на контактном обучении. Мы также продолжим следить за тем, чтобы дистанционное обучение в одном классе длилось максимум неделю, а затем люди возвращались в школу. Контакты между учителями также должны отслеживаться", - сказал вице-мэр.

«Мы призываем всех соблюдать установленные государством меры, в том числе в учебных заведениях. В настоящее время в Таллинне почти 200 случаев заболевания на 100 000 жителей. Сейчас от нас многое зависит, и если мы будем соблюдать все меры, статистика улучшится», - добавил он.