Управа Кесклинна приглашает молодежь стать рабочей тенью

«Мой опыт показывает, что современные молодые люди все больше интересуются мировой и эстонской политикой, а также готовы активно участвовать в общественных инициативах и становиться добровольцами. Мы хотим со своей стороны пробудить интерес молодых людей к работе в государственном секторе и ответить на все интересующие их вопросы», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В Дне тени могут принять участие ученики 7-12 классов школ района Кесклинн. Можно стать рабочей тенью старейшины и заместителя старейшины (у каждого до пяти рабочих теней), специалиста отдела культуры, специалиста по спорту и здоровью и руководителя проекта, направленного на адаптацию новых мигрантов (у каждого по одной тени).

Молодые люди смогут провести с чиновниками 45-минутную виртуальную беседу, чтобы узнать о целях и задачах управы, а также о возможности устроиться на работу чиновником. Беседы пройдут с 16 по 20 ноября. Чтобы встреча была продуктивной, ученикам необходимо заранее подготовить вопросы. Зарегистрироваться в качестве тени можно на портале: https://registreeru.tagasikooli.ee/toovarjutamine/tule/.

День рабочей тени Управы района Кесклинн проходит в рамках ежегодной недели рабочей тени, которую организует Junior Achievement Eesti.