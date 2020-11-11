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Катри Райк о возможности стать мэром Нарвы: это – должность моей мечты

Tallinn 18.08.2020 Katri Raik Katri Raik on eesti ajaloolane, poliitik ja haridusametnik, XIV Riigikogu liige Tallinnas Baltijaamas. Katri Raik an Estonian politician representing the Social Democratic Party FOTO:SANDER ILVEST/POSTIMEES

ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Заместитель председателя Социал-демократической партии Катри Райк сказала Postimees, что хотела бы стать мэром Нарвы, но сейчас об этом еще рано говорить.

Сегодня в Нарве произошел переворот, в результате которого городское собрание отправило мэра Алексея Евграфова в отставку, а председатель собрания Ирина Янович сама приняла решение о своем уходе.

«Эмоции зашкаливают. Совещание закончилось час назад, мэру выражено недоверие», - сказала Катри Райк. На вопрос, станет ли она следующим мэром, Райк ответила, что сейчас об этом еще рано говорить: «Встретимся с людьми, которые дали свои голоса и обсудим, что мы хотим сделать за это короткое время, тогда посмотрим, что дальше».

«Это – должность моей мечты», - призналась Райк. Она добавила, что это не означает, что она уже пакует вещи в Таллинне: «Конечно, много тех, кто хотел бы быть в парламенте. Но тех, кто согласился бы стать мэром Нарвы и все свое время посвятить этому городу – таких немного».

По ее словам, сейчас важно, что будет с Нарвой: «Да, это – должность моей мечты. Мое сердце принадлежит Нарве, и это далеко не секрет».

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