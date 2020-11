Катри Райк о возможности стать мэром Нарвы: это – должность моей мечты

Tallinn 18.08.2020 Katri Raik Katri Raik on eesti ajaloolane, poliitik ja haridusametnik, XIV Riigikogu liige Tallinnas Baltijaamas. Katri Raik an Estonian politician representing the Social Democratic Party FOTO:SANDER ILVEST/POSTIMEES

ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics