Катри Райк о возможности стать мэром Нарвы: это – должность моей мечты

Сегодня в Нарве произошел переворот, в результате которого городское собрание отправило мэра Алексея Евграфова в отставку, а председатель собрания Ирина Янович сама приняла решение о своем уходе.

«Эмоции зашкаливают. Совещание закончилось час назад, мэру выражено недоверие», - сказала Катри Райк. На вопрос, станет ли она следующим мэром, Райк ответила, что сейчас об этом еще рано говорить: «Встретимся с людьми, которые дали свои голоса и обсудим, что мы хотим сделать за это короткое время, тогда посмотрим, что дальше».

«Это – должность моей мечты», - призналась Райк. Она добавила, что это не означает, что она уже пакует вещи в Таллинне: «Конечно, много тех, кто хотел бы быть в парламенте. Но тех, кто согласился бы стать мэром Нарвы и все свое время посвятить этому городу – таких немного».