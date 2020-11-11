Полиция предостерегает от сомнительных торговцев на улицах

Pyководитель службы ведения производств Кесклиннаского отделения полиции подполковник полиции Елена Мирошниченко сообщила, что в центре Таллинна и Пыхья-Таллинне снова были замечены люди, предлагающие на улице купить и них с рук посуду. «Восьмого ноября у магазина Maxima недалеко от центрального рынка к мужчине 1945 года рождения подошли двое мужчин, предложивших купить у них посуду, так как им, якобы, не хватает денег на билет домой. Мужчина заплатил 500 евро, по позже он понял, что эта посуда не стоила таких денег, и обратился в полицию. Похожий случай произошел в тот же день в Пыхья-Таллинне у торгового центра Arsenal. Таким же образом посуду приобрел другой пожилой мужчина, родственники которого позже обратились в полицию», - сказала она.

«В случаях, когда люди покупают какую-то вещь с рук, соглашаясь на предложенную цену и получая товар в том виде, который им предлагался, привлечь продавца к ответственности крайне затруднительно, поскольку это эти сделки совершаются добровольно», - отметила Мирошниченко.

По ее словам, сообщения о таких продавцах поступали в полицию в последние несколько лет ежегодно, в этом году такие случаи были единичными, так как из-за ситуации с коронавирусом люди передвигаются меньше и по ЕС, а в большинстве своем такие торговцы приезжали к нам из Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии. «Ранее эти иностранцы продавали свой товар по дорогой цене, в основном, это была кухонная утварь, кастрюли, сковороды, ножи, инструменты, куртки», - сказала она.

«Торговцы, как правило, очень навязчивы и зачастую отказаться от покупки затруднительно. Такие торговцы действуют, в основном, у различных столичных торговых центров, в спальных районах, а также на шоссе, голосуя и останавливая автомобили. Они могут предложить купить вещь под предлогом, что у них нет денег на билет, на топливо, либо сначала они предлагают какую-то вещь как будто в подарок, но, когда человек ее принимает, требуют деньги», - предостерегла рyководитель службы ведения производств Кесклиннаского отделения полиции.

Мирошниченко также сообщила, что если у потенциального покупателя нет при себе денег, то торговцы соглашаются подвезти его на своей машине, дойти вместе с ним до его дома или до ближайшего банкомата.

«Такие сделки купли-продажи не запрещены, так как передача денег в этих случаях происходит добровольно, но полиция может привлечь назойливых и беспокоящих людей торговцев к ответственности за нарушение общественного порядка, то есть за поведение, которое мешает другим людям. Поэтому следует о каждом таком случае незамедлительно сообщать в полицию на номер Центра тревоги 112», - призвала она.