Тяжелой атлетике предрекли смерть в случае исключения из программы Олимпиад

"Что будет, если тяжелую атлетику исключат из Олимпийских игр? Это будет смертный приговор всей тяжелой атлетике, но мы стараемся этого всячески избежать. Если говорить о прошлом, то это то, с чем нам пришлось столкнуться. Это был трагический период, но в этих грехах виновны другие люди, которые больше не занимаются тяжелой атлетикой", - цитирует Коффу ТАСС.

Из-за допинговых скандалов тяжелая атлетика может не войти в программу летних Игр-2024.

"Мы не можем переписать историю, но можем извлечь из нее уроки. Сейчас вокруг тяжелой атлетики много плохих новостей, но есть и хорошие примеры: мы проводим реформы, в том числе в комитете по этике, в комитете по мониторингу, в комиссии спортсменов. Все это независимые люди. Каждый отдает себе отчет в том, что допинг - это плохо", - добавил он.

Угроза санкций нависла над штангистами из-за бесконечных допинговых скандалов. В олимпийской программе нет ни одного вида спорта, где нарушения совершались бы так же часто. Результаты крупнейших соревнований, включая Олимпиады и чемпионаты мира, пересматриваются едва ли не каждый месяц. От массовых дисквалификаций пострадали почти все ведущие сборные мира.