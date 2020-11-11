Картина дня: смена власти в Нарве, паэский бомбист вышел на свободу и создатели коронавакцины

Кто они - пара миллиардеров, которые изобрели коронавакцину?

Когда Pfizer сообщил, что теперь, видимо, коронавирусная вакцина получена, в центре внимания оказались ее подлинные изобретатели и принадлежащая миллиардерам из Германии компания BioNTech, инвесторы которого теперь могут поздравить друг друга со свалившимся на них богатством. Читать далее...

В Нарве меняется власть: мэр отправлен в отставку, председатель горсобрания ушла сама

В Нарве на внеочередной сессии городского собрания большинство депутатов проголосовало за отставку мэра города Алексея Евграфова. В повестке был также вопрос о выражении недоверия председателю горсобрания Ирине Янович, но накануне заседания она подала в отставку сама. Результат голосования обеспечили семь депутатов из правящей коалиции, которые поддержали оппозиционеров. Читать далее...

В Эстонии выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2737 новых тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, при этом 132 пробы (4,8%) дали положительный результат. Читать далее...

Небезызвестное кредитно-сберегательное общество подозревают в мошенничестве и присвоении: задержаны три человека

Во вторник, 10 ноября, были задержаны трое человек, которые связаны с кредитно-сберегательным обществом ERIAL. Они подозреваются в инвестиционном мошенничестве и присвоении. Основатель ERIAL подозревается также в даче взятки сотруднику бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...

Танель Кийк: вакцина раньше конца зимы не поступит

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой министр социальных дел Танель Кийк, заместитель генерального директора по вопросам защиты здоровья Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и руководитель отдела биологических препаратов Департамента лекарств Трийн Суви рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. Читать далее...

Правые: завтра на референдум вынесут вопросы государственного языка и гражданства

Сегодня представители объединения правых, входящего в состав партии «Отечество», разослали в СМИ заявление о своем отношении к готовящемуся референдуму на тему семьи. Читать далее...

Белобровцев: ситуация со школами и детсадами - серьезная, но применять красный сценарий пока рано

На состоявшейся вчера встрече руководителей школ Таллинна с вице-мэром Вадимом Белобровцевым было решено, что в учебных заведениях будут и далее применяться все те же противокоронавирусные меры, которые действуют с середины сентября. Читать далее...

Катри Райк о возможности стать мэром Нарвы: это – должность моей мечты

Заместитель председателя Социал-демократической партии Катри Райск сказала Postimees, что хотела бы стать мэром Нарвы, но сейчас об этом еще рано говорить. Читать далее...

Ношение масок и соблюдение дистанции строго рекомендованы

Правительство и ученый совет, которые вчера в течение четырех часов обсуждали меры по борьбе с коронавирусом, решили, что с понедельника придется ужесточить правила. Читать далее...

Паэский бомбист вышел на свободу

Отбывавший 15 лет тюремного заключения за установку двух неразорвавшихся бомб в Таллинне в 2001 и 2003 годах и названный в прессе устроившим взрыв на улице Паэ террористом Мярт Рингмаа в среду после отбытия наказания освобожден из Вируской тюрьмы. Читать далее...

Тесты президента Кальюлайд и сотрудников канцелярии на коронавирус оказались отрицательными

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и шестеро ее подчиненных сдали тесты на коронавирус: их результаты оказались отрицательными. Читать далее...

Премьер-министр Армении: дальнейшие боевые действия привели бы к потере всего Карабаха и коллапсу армии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь объяснил причины решения пойти на соглашение с Азербайджаном, заявив, что в случае продолжения боевых действий армянская сторона потеряла бы не только Степанакерт, но и весь Нагорный Карабах, а тысячи военнослужащих попали бы в окружение. Читать далее...