Разница в 10 евро: в каком магазине Эстонии цены на продукты самые низкие

Стоимость продуктовой корзины в Selver составляет 43,53 евро, а в Grossi тот же набор продуктов можно купить на восемь евро и десять центов дешевле, то есть за 35,43 евро.

В сравнении с другими магазинами в Selver по более дорогой цене продаются, например, сыр, питьевой йогурт и творог. Значительно дороже также яблоки и бананы.

Следом за Selver идет продуктовая корзина Coop, которая только на евро и 43 цента дешевле. Для Coop характерны более дорогие фрукты и овощи (лук, картофель, помидоры, бананы). В то же время владельцам карты Säästukaart магазин Coop предлагает много скидок. Карта клиента позволяет сэкономить на продуктовой корзине почти два евро. Также отдельные скидки предлагает владельцам карты клиента магазин Rimi, что позволяет сэкономить евро и 50 центов. В других сетях карта клиента не влияет на итоговую стоимость продуктовой корзины.

Удивительно, но разница между магазинами Prisma и Maxima очень маленькая. Продуктовая корзина Maxima оказалась всего на шесть центов дороже. Более низкой стоимости продуктовой корзины Prisma обязана, например, выгодной цене на кофе.

Молочные продукты по обычной цене по-прежнему самые дешевые в Grossi: они стоят на цент дешевле, чем в других магазинах.

Во многих магазинах стоимость продуктовой корзины снижают более дешевые товары самой сети. Например, в некоторых магазинах можно купить по более выгодной цене молоко, кефир, яйца и йогурт, а также бакалею и рапсовое масло. Фрукты и овощи приходится закупать всем торговым сетям. Самый широкий выбор своей продукции в магазинах Rimi и Grossi.

Цены были взяты из интернет-магазинов Selver, Coop, Rimi и Maxima, а также из обычных магазинов Prisma и Grossi. Звездочкой отмечены товары, скидка на которые не зависела от наличия карты клиента.