Собственники волнуются: что происходит с ценами квартир в таллиннских панельных домах

По данным Земельного департамента, средняя цена сделки за квадратный метр квартир в этих домах составляла 1543 евро в октябре и 1545 евро в сентябре. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в спальных районах Таллинна снизились почти на 3 процента. При этом количество сделок увеличилось на 17 процентов, что все же говорит о том, что интерес к квартирам в панельных домах никуда не пропал.