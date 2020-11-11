Ср, 11.11.2020
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Хелир-Валдор Сеэдер
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Собственники волнуются: что происходит с ценами квартир в таллиннских панельных домах

Панельный многоквартирный дом.

ФОТО: Shutterstock

Собственники квартир в столичных панельных домах советского времени в последнее время не радуются: средняя цена квадратного метра квартир, построенных в 1971–1990 годах, с августа остается на уровне 1550 евро, ежемесячно меняясь всего на несколько евро, пишет Kodustiil.

По данным Земельного департамента, средняя цена сделки за квадратный метр квартир в этих домах составляла 1543 евро в октябре и 1545 евро в сентябре. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в спальных районах Таллинна снизились почти на 3 процента. При этом количество сделок увеличилось на 17 процентов, что все же говорит о том, что интерес к квартирам в панельных домах никуда не пропал.

«Здесь совершенно очевидно, что большой рост цен на рынке жилой недвижимости Таллинна в основном вызван новостройками. Спрос на новые квартиры по-прежнему высок, и покупатели готовы платить почти вдвое большую цену за квадратный метр по сравнению с квартирами в старых панельных домах», - комментирует руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров. 

По данным Земельного департамента, средняя цена сделки за квадратный метр квартир, построенных в Таллинне в этом году, составила 2939 евро. По сравнению с ценой квадратного метра квартир, построенных в период 1971–1990 годов, она на 90 процентов выше.

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