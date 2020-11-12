На рынке труда пока без массовых скидок

Безработица в Эстонии растет, и тенденции на фоне коронакризиса не дают особенно много поводов для оптимизма.
На рынке труда сейчас нет недостатка в профессионалах, опытных руководителях и даже талантах, вернувшихся на родину. Рецепт занятости прост и сложен одновременно: адаптироваться к изменениям и постоянно пополнять арсенал своих умений. При этом специалисты по подбору персонала говорят, что нынешняя ситуация не идентична кризису десятилетней давности.
По состоянию на конец сентября в Эстонии насчитывалось 49 093 зарегистрированных безработных, что составило 7,6% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста. По сравнению с августом зарегистрированных безработных в сентябре стало на 0,5% больше. В сентябре зарегистрировалось 8352 новых безработных, что больше, чем в прошлые месяцы, рассказала советник по связям с общественностью Кассы по безработице Екатерина Калиничева.
По словам представителя Кассы, сейчас ситуация на рынке труда меняется настолько быстро, что многие могут чувствовать себя уязвимыми, тем более, что меры по борьбе с распространением коронавируса влияют на многие сферы. Среди зарегистрированных в сентябре безработных больше всего было тех, чей последний опыт работы был в сфере торговли и обслуживания, строительстве и в сфере размещения, питания и организации мероприятий.
При этом многие из тех, кто сейчас активен на рынке труда, пережили кризис 2009 года и последующий экономический спад. Можно ли сказать, что эта группа людей лучше подготовлена к потенциальному кризису, связанному с пандемией коронавируса?
«С одной стороны, можно сказать, что к изменениям на рынке труда лучше подготовлены те его участники, кто уже переживал перемены или кризис. С другой стороны, если сравнивать с кризисом 2009 года, то Касса по безработице с того времени значительно расширила круг предлагаемых услуг и возможностей, - отвечает Калиничева. – Деятельность организации теперь направлена не только на безработных и соискателей работы, но и на работающих людей – то есть на профилактику безработицы». Она добавляет, что уже сейчас каждый может записаться на консультацию по карьере, чтобы обсудить имеющиеся возможности и построить планы на будущее. Многие услуги учреждения доступны и в онлайне.
Не бойтесь временной работы
«Можно посоветовать всем использовать многочисленные доступные возможности, которые предлагает Касса по безработице: как получать положенные компенсации и пособия, так и пользоваться услугами, направленными на повышение квалификации или трудоустройство. В некоторых сферах, наоборот, объем работы растет и требуются работники на временные рабочие места. Не нужно бояться принимать предложения о временной работе», - советует Калиничева.
Согласен с такой позицией Петер Зашев, профессор Стокгольмской школы экономики и предприниматель. Ищущих работу он призывает: «Не стоит долго оставаться без работы, нужно идти, даже пусть и временно, на худшие условия. Работодатели не любят, когда в резюме пробел больше условного полугода: они боятся, что в таком случае у потенциального работника могут быть утрачены важные трудовые навыки».
Он добавляет, что и без кризиса при поисках работы должен быть такой настрой: «Многое умею и знаю, быстро учусь, адекватно себя веду». Стоит подумать и искать сферы бизнеса, понесшие меньший ущерб от вируса, к примеру: инфотехнологии или строительство.
Исполнительный директор Эстонского объединения специалистов в сфере работы с персоналом (PARE) Кярт Киннас видит ситуацию так: «Конкуренция на рынке труда отличается по секторам. Специалисты по подбору кадров говорят, что сейчас как никогда много кандидатов вообще, и сильных кандидатов в частности, на места специалистов и руководителей. А фрилансеры стали стремиться на постоянные и стабильные места работы, да и уехавшие таланты постепенно возвращаются из-за границы».
На понижение идти не готовы
Рост конкуренции подтверждает и руководитель рекрутинговой компании Tammiste Personalibüroo Сирье Таммисте. По ее мнению, нынешнюю ситуацию нельзя сравнивать с кризисом десятилетней давности, потому что тогда люди были в отчаянии и были готовы трудоустроиться любой ценой. Сейчас же специалисты не готовы идти в разнорабочие, да и сильные кандидаты не снизили требований по зарплате.
Киннас выделяет и такую тенденцию: стало больше людей, рассылающих резюме массово, не продумавших, зачем и куда они пишут. «Иногда складывается ощущение, что люди пишут, просто чтобы получить «галочку» для Кассы по безработице». Но тем, кто ищет работу именно с целью ее найти, Киннас напоминает, что конкурентоспособность повышает разнообразный пакет умений и желание учиться и развиваться: «Крайне важен положительный настрой на работу и умение сотрудничать. Ищете совета? Обратитесь к специалистам и консультантам по карьере, в том числе в Кассе по безработице. И обязательно развивайте и свои умения в дигитальной сфере».
«Работодатели стали более избирательны. Правда, это не связано исключительно с коронакризисом, это общая тенденция, набирающая обороты в последние годы. Мало только умений и опыта, все больше важности придают ценностям, личным качествам и преданности кандидата», - говорит Таммисте.
Я потерял работу. Что дальше?
Прогнозы аналитиков сейчас противоречивы: то ли кризис миновал, и экономика скоро пойдет в рост, то ли новая Великая депрессия еще впереди. Петер Зашев на это реагирует прямо и не очень оптимистично: «У меня нет инсайдерской информации, а опыта нет ни у кого, ведь с таким масштабом и таким вирусом мы встретились впервые. На мой взгляд, становится все яснее, что спасти всех – в плане бизнеса – правительствам не удастся, даже вопреки всем кредитам. Если у кого-то и была заначка, она скоро закончится. То есть будут банкротства и сокращения».
Сокращение или потеря работы может стать сильным ударом по самооценке и психологическому состоянию человека, после которого не всем легко снова выходить на рынок труда. «Лучший способ усилить свою стойкость – понять, что говорит обо мне потеря работы: я – неудачник? Я подвел семью? Я больше не найду работы? Я не был достаточно хорош, поэтому меня уволили? Смысл у каждого свой. А дальше нужно собрать свою волю в кулак и прийти к человеку, который вам ближе всего: супругу, партнеру, маме, психотерапевту, другу, кто у вас есть. И сказать: «Вот так я себя чувствую. Пожалуйста, если это не так в твоих глазах, скажи мне это, - объясняет психолог Роман Тимофеев. – Это может звучать дико и несколько контринтуитивно, но это работает: самооценка всегда основана на мнении о нас других людей, прежде всего, близких. Если они могут нам в момент, когда мы слабы, сказать вещи прямо противоположные нашим страхам, и мы готовы их услышать, становится легче и появляются силы бороться дальше».
Если вы зарегистрированный безработный
С 1 сентября 2020 года зарегистрированные безработные могут кратковременно работать, т.е. выполнять подработку. Продолжительность работы не может превышать восьми календарных дней подряд или восьми календарных дней в месяц. Безработный в течение двух лет может подрабатывать до 12 календарных месяцев.
Есть ограничение по оплате: заработная плата, получаемая за один календарный месяц, не может превышать 40% от минимальной ставки заработной платы, которая в 2020 году составляет 584 евро брутто. Не имеет значения, получает человек разрешенную сумму за один день подработки или за максимально разрешенные восемь рабочих дней.
То, соответствовал ли период работы и размер зарплаты условиям подработки, Касса по безработице проверяет по данным налоговых поступлений в Налогово-таможенный департамент и в Регистре трудовых отношений. Если все условия подработки будут выполнены, то человек остается в статусе безработного и продолжает получать все назначенные выплаты и принимать участие в услугах, предлагаемых кассой по безработице. В первый месяц этой возможностью воспользовались 739 человек. Больше всего этой возможностью воспользовались женщины. Основная сфера, в которой использовали возможность краткосрочной подработки, была сфера торговли и обслуживания. Больше всего подработок было в Таллинне и Харьюмаа, новой возможностью в прошлом месяце воспользовались во всех уездах.
Источник: Касса по безработице