На рынке труда пока без массовых скидок

Если вы зарегистрированный безработный

С 1 сентября 2020 года зарегистрированные безработные могут кратковременно работать, т.е. выполнять подработку. Продолжительность работы не может превышать восьми календарных дней подряд или восьми календарных дней в месяц. Безработный в течение двух лет может подрабатывать до 12 календарных месяцев.

Есть ограничение по оплате: заработная плата, получаемая за один календарный месяц, не может превышать 40% от минимальной ставки заработной платы, которая в 2020 году составляет 584 евро брутто. Не имеет значения, получает человек разрешенную сумму за один день подработки или за максимально разрешенные восемь рабочих дней.

То, соответствовал ли период работы и размер зарплаты условиям подработки, Касса по безработице проверяет по данным налоговых поступлений в Налогово-таможенный департамент и в Регистре трудовых отношений. Если все условия подработки будут выполнены, то человек остается в статусе безработного и продолжает получать все назначенные выплаты и принимать участие в услугах, предлагаемых кассой по безработице. В первый месяц этой возможностью воспользовались 739 человек. Больше всего этой возможностью воспользовались женщины. Основная сфера, в которой использовали возможность краткосрочной подработки, была сфера торговли и обслуживания. Больше всего подработок было в Таллинне и Харьюмаа, новой возможностью в прошлом месяце воспользовались во всех уездах.

Источник: Касса по безработице