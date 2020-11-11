Из-за реорганизации структуры в Таллинне уменьшится количество городских служащих

По словам городского канцлера Кайри Вахер, за последние три года количество рабочих мест в городских департаментах ежегодно увеличивалось на 30 должностей, но в ходе реструктуризации эту тенденцию остановили и количество рабочих мест сократили.

«Наша цель – повысить эффективность организации, сконцентрировать полномочия и обеспечить горожанам доступность услуг», – прокомментировала Кайри Вахер.

В создаваемом Стратегическом центре, предполагающем 357 рабочих мест, будут собраны городские опорные услуги, городские медиаканалы, возможности стратегического планирования и развития предпринимательской среды. Горуправу продолжит обслуживать городская канцелярия, но со значительно сокращенным составом: там останется 84 рабочих места.

После ликвидации SA Tallinna TV при отделе городских медиа коммуникационной службы будут созданы 19 рабочих мест в сфере мультимедиа. Из службы по связям с общественностью и финансовой службы в Стратегический центр перейдут развитие внешних отношений, администрирование городских документов по развитию и внешних проектов (12 мест). Таллиннское энергетическое агентство прекращает свою деятельность, и его функции перейдут к Стратегическому центру (4 рабочих места). От Департамента городского планирования в Стратегический центр перейдут функции геоинформатики, картографии и общего городского планирования (16 рабочих мест).

В ходе реорганизации в Департаменте городского имущества появятся схожие должности из административной службы городской канцелярии, Департамента социальных дел и здравоохранения, а также городского архива – в общей сложности 9 мест. Остальные функции прекращающей деятельность городской административной службы будут распределены между Стратегическим центром и городской канцелярией.

В связи с объединением Департамента культуры с Департаментом по делам молодежи и спорта в новом Департаменте культуры и спорта будут упразднены четыре рабочих места. В ходе летних перестановок в районных управах было сокращено около 17 рабочих мест.

Большая часть новых рабочих мест (12) будет создана в Стратегическом центре, в котором будет увеличена эффективность в секторах дизайна услуг, анализа создания пространства, инновационного развития и экологичности. В Департаменте окружающей среды и коммунального хозяйства в ноябре были созданы два рабочих места, а с января 2021 года появятся еще три дополнительных, связанных, в основном, с расширением инженерной компетенции. Для повышения эффективности внутреннего аудита в городской канцелярии появится еще два дополнительных рабочих места.

Фонд зарплаты учреждений вырастет в следующем году на 66 423 евро ежемесячно, это составляет примерно 2,5 % от ежемесячного зарплатного фонда учреждений. Рост фонда зарплат связан с созданием рабочих мест и повышением конкурентоспособности позиций, требующих серьезных навыков.

По состоянию на 1 января 2020 года в департаментах Таллинна было 1533 рабочих места, с 1 января 2021 года их станет 1513 – на 20 меньше.