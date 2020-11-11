Ср, 11.11.2020
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Хелир-Валдор Сеэдер
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Срочно нужны новые работники: из-за коронавируса Omniva оказалась в трудном положении

Срочно нужны новые работники: из-за коронавируса Omniva оказалась в трудном положении

Omniva. Фото иллюстративное.

ФОТО: Elmo Riig

В связи с коронавирусом почтовое предприятие Omniva вынуждено было временно закрыть или сократить время работы в четырех отделениях Таллинна и Харьюмаа, так как невозможно быстро найти замену заразившимся работникам или находящимся на карантине из-за близкого контакта с инфицированным человеком.

Например, в центре Таллинна единственная возможность провести почтовые операции в почтовом отделении - в бизнес-центре Finest на Пярнуском шоссе, но оно работает с понедельника по пятницу с 14:00 до 19:00, передает rus.err.ee.

Почтовое отделение на Тоомпеа закрыто до конца этой недели, а отделение на Тоомпуйестеэ рядом с Балтийским вокзалом будет закрыто до конца ноября.

Поскольку в Таллинне и Харьюмаа высокий показатель заболеваемости коронавирусом, компания параллельно занимается наймом работников. "Сейчас сложно достаточно быстро найти работников даже в Таллинне", - сказала руководитель отдела каналов обслуживания Eesti Post Эве Вукс.

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