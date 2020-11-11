Департамент здоровья рекомендует здоровым людям носить многоразовые маски

"Достаточно использования тканевых многоразовых масок, они продаются по различной цене, их можно стирать и гладить", - сказала Хярма, добавив, что хирургические маски прежде всего предназначены для людей с симптомами заболевания, передает rus.err.ee.

Министр социальных дел Танель Кийк также рекомендует отдать предпочтение многоразовым маскам, чтобы сэкономить. Он посоветовал работодателям приобрести маски для сотрудников из денег выделенных на рождественский бюджет.

Кийк отметил, что по сравнению с весной ситуация стала лучше – маски стали дешевле и нет опасности, что они закончатся в магазинах.