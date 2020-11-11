Ср, 11.11.2020
Что бы вы вообще делали без меня? Хах! Вы же без меня вообще жить не можете. Минимум пять лет я давал вам работу и хлеб. Март Хельме
Март Хельме
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  • Департамент здоровья рекомендует здоровым людям носить многоразовые маски

Департамент здоровья рекомендует здоровым людям носить многоразовые маски

Мари-Анне Хярма

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Здоровым людям стоит отдать предпочтение маскам многоразового использования, хирургические маски прежде всего предназначены для больных людей, уверена заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

"Достаточно использования тканевых многоразовых масок, они продаются по различной цене, их можно стирать и гладить", - сказала Хярма, добавив, что хирургические маски прежде всего предназначены для людей с симптомами заболевания, передает rus.err.ee.

Министр социальных дел Танель Кийк также рекомендует отдать предпочтение многоразовым маскам, чтобы сэкономить. Он посоветовал работодателям приобрести маски для сотрудников из денег выделенных на рождественский бюджет.

Кийк отметил, что по сравнению с весной ситуация стала лучше – маски стали дешевле и нет опасности, что они закончатся в магазинах.

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