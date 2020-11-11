Жильцы района восстали против будущих соседей с особыми психическими потребностями

На почти двухчасовой встрече консенсуса достигнуто не было, и на этой неделе местные жители подадут городу петицию с почти сотней подписей с просьбой остановить составление детальной планировки.

По словам живущей по соседству с Казе, 6 Лийны Саар, встреча вызвала много неразберихи. «Сначала казалось, что собрание созвано, чтобы был услышан и голос жителей города, но у слышать мнение жильцов они не хотели», - сказала она.

Опасения по поводу безопасности

По ее словам, представители службы социального обеспечения рассказывали о преимуществах услуги и отрицали проблемы, которые могут возникнуть у общества, поскольку их якобы не существует.

«Когда соседи что-то спрашивали, нам отвечали резкими комментариями, и на нас навесили ярлык противников людей с особыми психическими потребностями», - сказала Саар.

Местное ссообщество же, по ее словам, обеспокоено текущей ситуацией в районе Ваксали, поскольку сосредоточение там людей с непредсказуемым поведением может снизить уровень безопасности.

В районе железной дороги уже сейчас собираются асоциалы, а алкоголь легко доступен в нескольких сотнях метров отсюда, в алкогольном магазине Sõbra keskus. По словам Саар, на скамейках у проезжей части сидят пьяницы, кусты используются для удовлетворения естественных потребностей, повсюду разбросаны бутылки.

Социальные службы обещают, что жильцы их дома будут 24 часа в сутки находиться под контролем и, таким образом, не будут ссориться с местными жителями. По словам жителей, предыдущий опыт работы таких домов показывает обратное.

Например, на окраине Тарту, на улице Лазери, четыре года назад было завершено строительство многоквартирного дома, и вскоре переехавшие семьи обнаружили, что в трех соседних квартирах ведутся ремонтные работы. Там были построены боксы поменьше, и служба социального обеспечения - несмотря на протесты жильцов - разместила в этом доме около десятка жителей домов призрения с особыми психическими потребностями.

Социальные службы в то время обещали, что люди с особыми потребностями приспособятся к окружающей среде, будут ходить на работу, в кино и театр, но этого не произошло. Вместо этого местным жителям пришлось адаптироваться к новым соседям.

Жители Лазери, 4 жаловались, что соседи по несколько раз в день ходили в соседний магазин за сигаретами, которые курили затем за мусорными бакам во дворе, некоторые также приносили пиво. Кроме того, были проблемы с курением на балконе и в помещениях дома, а дым попадал в другие квартиры через вентиляцию.

Их не надо бояться

Глава Hoolekandeteenused по Центрально-южному региону Имби Рего не видит оснований для этих обвинений. По ее словам, с людьми с особыми психическими потребностями не связано никакого риска, они живут в собственном доме и не ходят в чей-либо двор.

«Напротив, это скромные люди, которые живут той же жизнью, что и все мы, и не нужно их бояться, - сказала Рего. - Поскольку наш дом не сделает территорию более опасной, непонятно, почему жители против него».

По словам Рего, на улице Лазери возникла глупая ситуация: из-за того, что людям с особыми потребностями, которые там жили, не разрешалось курить нигде, они курили под деревьями или у мусорных контейнеров.

«В конце концов, кто-то со страху закурил в помещении», - сказала Рего. Она добавила, что в новом доме в районе Ваксали у жителей будет свой дом, а также отдельная зона для курения, которая не будет беспокоить местных жителей.

«Что касается наших клиентов, алкоголь также скорее исключен, потому что мы не разрешили употреблять его в доме. Мы работаем над тем, чтобы люди не использовали его и вне дома », - сказала Рего.

Как сказал вице-мэр Тарту Михкель Лис, в случае таких проектов практически невозможно прийти к единому мнению.

«Со своей стороны город делает все, что в его силах, чтобы опасения людей были адекватным образом сняты и даны ответы на запутанные вопросы, - сказал он. - Мы подождем петиции, посмотрим, что там написано, и отреагируем соответствующим образом».

Социальные службы выбрали для строительства жилого дома землю государственного значения. Инициирована детальная планировка, требуются условия проектирования и разрешение на строительство.