Уличный опрос: а вы собираетесь носить маски?

ФОТО: Marko Saarm

Пеэтер Синк,

фотограф

Если это рекомендация правительства, то нужно идти на встречу и начать носить маску в помещениях и магазинах. Я не особо верю, что ношение маски что-либо существенно изменит, но в качестве меры предосторожности согласен следовать рекомендации.

Пока я еще маску не носил, но знаю человека, который носил и заразился. После новостей от правительства задумался о покупке масок, но пока не купил.

ФОТО: Marko Saarm

Маарья Суйгусаар,

сидит дома с ребенком

Да, конечно. Уже сейчас ношу маску, если иду в большие магазины. На свежем воздухе не вижу в этом необходимости. В автобусе еще тоже не надевала маску, поскольку очки запотевают. В помещениях ношу и уже привыкла к этому, поскольку у меня хронический насморк. Мне надо носить маску, чтобы окружающие люди были спокойны.

Ношение маски сопровождается для меня значительными дополнительными расходами. Я купила десять масок и заплатила восемь евро. Если я иду в несколько мест, например, в магазин и детский сад, их за день расходуется 4-5 штук. Чтобы зайти в детский сад, нужно обязательно быть в маске.

ФОТО: Marko Saarm

Урмас Седрик,

водитель автобуса

Может быть, буду. Маска есть, но до сих пор еще не носил. Это кажется бессмысленным, поскольку народа в автобусе так много, что практически сидят на коленях. Сегодня два пассажира были в масках, до этого никого не видел.

ФОТО: Marko Saarm

Дайси Сова,

руководитель деятельностью

Не вижу необходимости. Маска меня раздражает и заставляет кашлять. В общем, нет планов носить маску, но я должна носить ее в тех местах, где иначе не разрешено, например, в больнице на процедурах. Я не хожу в кино и театр, не пользуюсь общественным транспортом, поэтому никого не должен беспокоить, если я не ношу маску.

ФОТО: Marko Saarm

Март Гентален,

пенсионер

Если правительство предписало, нужно носить. У меня дома 20 одноразовых масок, сегодня купил еще несколько многоразовых масок, в них хорошо ходить в магазин. Болезни я не боюсь и на улице не собираюсь маску носить. Здоровье у меня в порядке. Питаюсь и двигаюсь умеренно и 30 лет уже не болел. Не могу сказать, есть ли польза от этих масок. Вместо этого я часто прикрываю лицо шарфом.

ФОТО: Marko Saarm

Лембит Саар,

строитель

У меня есть маска, но использую ее редко, только тогда, когда выполняю пыльные работы. В общественных местах еще маску не носил.

ФОТО: Marko Saarm

Кялина Савка,

учитель рисования