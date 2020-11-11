Уличный опрос: а вы собираетесь носить маски?

Правительство рекомендовало жителям Эстонии носить маски в помещениях и общественном транспорте. На следующей неделе будет проведена переоценка показателей заражения коронавирусом и поведения людей, и в зависимости от ситуации нынешняя рекомендация носить маску может превратится в обязанность. Портал Sakala решил поинтересоваться у людей, собираются ли они следовать рекомендации правительства.
Пеэтер Синк,
фотограф
Если это рекомендация правительства, то нужно идти на встречу и начать носить маску в помещениях и магазинах. Я не особо верю, что ношение маски что-либо существенно изменит, но в качестве меры предосторожности согласен следовать рекомендации.
Пока я еще маску не носил, но знаю человека, который носил и заразился. После новостей от правительства задумался о покупке масок, но пока не купил.
Маарья Суйгусаар,
сидит дома с ребенком
Да, конечно. Уже сейчас ношу маску, если иду в большие магазины. На свежем воздухе не вижу в этом необходимости. В автобусе еще тоже не надевала маску, поскольку очки запотевают. В помещениях ношу и уже привыкла к этому, поскольку у меня хронический насморк. Мне надо носить маску, чтобы окружающие люди были спокойны.
Ношение маски сопровождается для меня значительными дополнительными расходами. Я купила десять масок и заплатила восемь евро. Если я иду в несколько мест, например, в магазин и детский сад, их за день расходуется 4-5 штук. Чтобы зайти в детский сад, нужно обязательно быть в маске.
Урмас Седрик,
водитель автобуса
Может быть, буду. Маска есть, но до сих пор еще не носил. Это кажется бессмысленным, поскольку народа в автобусе так много, что практически сидят на коленях. Сегодня два пассажира были в масках, до этого никого не видел.
Дайси Сова,
руководитель деятельностью
Не вижу необходимости. Маска меня раздражает и заставляет кашлять. В общем, нет планов носить маску, но я должна носить ее в тех местах, где иначе не разрешено, например, в больнице на процедурах. Я не хожу в кино и театр, не пользуюсь общественным транспортом, поэтому никого не должен беспокоить, если я не ношу маску.
Март Гентален,
пенсионер
Если правительство предписало, нужно носить. У меня дома 20 одноразовых масок, сегодня купил еще несколько многоразовых масок, в них хорошо ходить в магазин. Болезни я не боюсь и на улице не собираюсь маску носить. Здоровье у меня в порядке. Питаюсь и двигаюсь умеренно и 30 лет уже не болел. Не могу сказать, есть ли польза от этих масок. Вместо этого я часто прикрываю лицо шарфом.
Лембит Саар,
строитель
У меня есть маска, но использую ее редко, только тогда, когда выполняю пыльные работы. В общественных местах еще маску не носил.
Кялина Савка,
учитель рисования
Да, маска есть в сумочке и, когда я нахожусь среди большого количества людей, надеваю ее. В последний раз носила ее в художетсвенном музее Куму. Есть ли от маски толк, не могу сказать, скорее это элементарная вежливость по отношению к работающим в общественных местах людям.