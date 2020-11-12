Даже во время смертельной опасности человеку хочется быть красивым

Самый поразительный подарок, который решил приготовить на Рождество один мой знакомый – прочесть в оригинале всего «Евгения Онегина» и свободно декламировать текст из любой главы. Как легко догадаться, мой знакомый – эстонец, его жена и все ее родственники — русские; домашний язык – эстонский. Однажды мой молодой знакомый услышал рассуждения о том, что интеллигентный русский человек обязан знать наизусть хотя бы несколько первых глав романа в стихах. Русский язык мой знакомый знает исключительно на скромно-бытовом, аптечно-магазинном уровне. Но не имея возможности сделать жене привычный подарок – отправиться, например, в путешествие, он решил прочесть, разобрать текст, освоить слова, которые не совсем понятны и многим молодым русским людям, и преподнести жене на праздник такой вот сказочный подарок. Рядом с русским текстом лежит у него перевод Бетти Альвер, комментарии Ю.М. Лотмана к «Евгению Онегину», словари Даля и Ожегова. Но времени до Рождества остается все меньше и меньше, а легкий и летучий для русского человека текст мучительно труден. Ни мой знакомый, ни его жена не имеют ни малейшего отношения к литературе или филологии, но мечта по-настоящему обрадовать спутницу жизни может принимать совершенно неожиданные формы, и чем труднее исполнение, тем больше восторг и благодарность.

Десятилетний сын других моих знакомых узнал, что любимым сочинением его дедушки является стихотворение Самуила Маршака «Мистер-Твистер». Дедушка в детстве знал его наизусть. И еще дедушка постоянно дарит новые модели в коллекцию машин мальчика. И вот десятилетний человек принимает решение выучить этого самого «Мистера-Твистера» наизусть, и ему совсем не просто, поскольку учится он в английской школе и привык считать именно английский своим родным языком. Но желание сделать подарок – сильнее. Он берет книжку, начинает учить и натыкается на слово, которое его поколению кажется совершенно невозможным и неприличным.

– Там же есть ужасное слово на букву «н», – рассказывает он мне, – я ведь не смогу его произнести! Нормальный человек не может произнести такое слово.

При всей своей осведомленности в неприличных словах, я никак не могу вспомнить ничего непроизносимого в приличном обществе на букву «н». После бесконечных уговоров и расспросов я узнаю, что мальчик имел в виду слово «негр».

Действительно, нынешние воспитанные люди его не употребляют, оно стало оскорбительным, но стихотворение, убеждаю я мальчика, написано давно, тогда ничего оскорбительного в этом слове не было, слово как слово.

– Но почему этого Твистера не наказали как следует, почему у него не отобрали за расизм все его миллионы и не посадили в тюрьму? – не успокаивается юный поборник справедливости.

– Это было очень-очень давно, – повторяю я и радуюсь, что в современном мире возникает все больше и больше ограничений для тех, кто непременно нацелен на оскорбление другого человека.

А с мальчиком мы договариваемся, что для дедушки выученный наизусть «Мистер-Твистер» будет величайшей радостью, сказочным сюрпризом, за которым последуют ответные знаки внимания — и не только модели машинок, но и какие-то другие подарки, что-то совсем невероятное... Помечтать-то можно!

… Иногда цвет обоев может рассказать о человеке гораздо больше, чем самая откровенная и полная исповедь. В любой момент жизни мы стремимся к красоте, как бы мы ее ни понимали. В американских фильмах герои всегда пьют пиво из горлышка, у нас принято держать в руке тяжелую кружку со снежной шапкой пены. Кто-то блаженно утыкается лицом в ромашки, кто-то признает только розы – кладет капризным цветам в вазу аспирин и с грустью следит за их увяданием. А кто-то и вовсе не признает срезанные цветы, а ценит растения в горшках на подоконнике. Пусть у каждого будет своя красота – скромная или вызывающая, экстравагантная или блеклая, потаенная или явная, модная или консервативная, она никого и ничего не спасает, но помогает выжить, когда трудно.