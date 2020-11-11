Ср, 11.11.2020
Что бы вы вообще делали без меня? Хах! Вы же без меня вообще жить не можете. Минимум пять лет я давал вам работу и хлеб. Март Хельме
Март Хельме
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Театр «Ванемуйне» из-за заболевших артистов отменяет пять спектаклей

Театр «Ванемуйне».

ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Театр «Ванемуйне» из-за заболевших COVID-19 артистов музыкального отделения отменяет пять спектаклей.

По информации театра, 13 ноября в 12 часов не состоится спектакль Operetisektsioon, 14 ноября в 19 часов - Jevgeni Onegin, 17 ноября в 18 часов - Sööbik ja Рisik, 20 ноября в 19 часов - Õhtu Lehariga, а 21 ноября в 19 часов - Madam Butterfly.

Близкие контакты заболевших устанавливаются и направляются на тестирование, принимаются соответствующие меры по согласованию с Департаментом здоровья.

При желании касса «Ванемуйне» обменяет билеты на следующие спектакли той же постановки, на другие спектакли театра «Ванемуйне» в 151-м сезоне, заменит билеты на подарочные карты «Ванемуйне» или выкупит их. О своем желании в театр необходимо сообщить по электронной почте kassa@vanemuine.ee.

Администрация приносит извинения за возможные неудобства. Информация об изменениях в программе обновляется на сайте «Ванемуйне».

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