Театр «Ванемуйне» из-за заболевших артистов отменяет пять спектаклей

По информации театра, 13 ноября в 12 часов не состоится спектакль Operetisektsioon, 14 ноября в 19 часов - Jevgeni Onegin, 17 ноября в 18 часов - Sööbik ja Рisik, 20 ноября в 19 часов - Õhtu Lehariga, а 21 ноября в 19 часов - Madam Butterfly.

Близкие контакты заболевших устанавливаются и направляются на тестирование, принимаются соответствующие меры по согласованию с Департаментом здоровья.

При желании касса «Ванемуйне» обменяет билеты на следующие спектакли той же постановки, на другие спектакли театра «Ванемуйне» в 151-м сезоне, заменит билеты на подарочные карты «Ванемуйне» или выкупит их. О своем желании в театр необходимо сообщить по электронной почте kassa@vanemuine.ee.

Администрация приносит извинения за возможные неудобства. Информация об изменениях в программе обновляется на сайте «Ванемуйне».