Экс-мэр Нарвы: нынешнего главу городской власти подвел стиль руководства

«Если бы это было не так, не было бы и таких действий», - сказал Таммисте Postimees.

Евграфов сказал "Северному побережью", что ключевую роль в вотуме недоверия сыграла Центристская партия, которая, так сказать, раздавала пряники и закидывала эту удочку.

«Безусловно, сыграло свою роль то, что лидеры ведущей фракции горсобрания, которые обладали властью, сумели своим отношением к людям и своим стилем руководства расколоть фракцию. Люди просто устали», - объяснил Таммисте.

Он добавил, что людям надоело, что планы с ними не обсуждаются и ими только командуют. «Обычно это никому не нравится, - сказал он.

Таммисте считает, что если бы фракция не раскололась, не было бы недоверия. «И это результат работы двух групп - «Нашей Нарвы» во главе с Катри Райк и группы, в которую входят бывшие и нынешние центристы», - сказал Таммисте.

На вопрос, планирует ли он баллотироваться на пост мэра, Таммисте ответил, что не станет этого делать.

Каким может быть будущее Нарвы? Таммисте говорит, что не хочется использовать заезженное выражение, но по-другому тут не скажешь: будущее Нарвы может быть светлым. По его словам, все, кто выразил недоверие - оптимисты. «Если бы мы хотели темного будущего, не было бы никакого смысла жить», - сказал он.