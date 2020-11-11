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За сутки в России умерли 432 пациента с Covid-19. Это максимальное число за время пандемии. Тем временем в регионах продолжают жаловаться на переполненные морги, а в Москве переживают о том, как будут работать полупустые театры. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

За сутки в России умерли 432 пациента с Covid-19. Это максимальное число за время пандемии. Тем временем в регионах продолжают жаловаться на переполненные морги, а в Москве переживают о том, как будут работать полупустые театры. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Рекордное число смертей

В России за последние сутки зарегистрировали смерть 432 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Это наибольшее число подтвержденных летальных исходов за время распространения Covid-19. До этого антирекорд фиксировали неделю назад, 4 ноября, когда было объявлено о смерти 389 человек. Накануне, 10 ноября, сообщалось, что умерли 368 пациентов, еще днем ранее - 256.

Штаб фиксирует не все смерти от Covid-19, а только уже подтвержденные случаи, поэтому данные Росстата о числе умерших значительно превышают оценку штаба.

Суточный прирост Covid-19 при этом заметно замедлился. За сутки в России выявили 19 851 заражений, накануне было 20 977, еще днем ранее - 21 798, что стало рекордным показателем за все время.

Замедлился прирост и в Москве, до минимального уровня за последние две недели - 4 477 новых случаев, тогда как во вторник их было 5 902, а в понедельник зафиксировали рекордные 6 897 случаев, после чего мэр Сергей Собянин решил ужесточить режим ограничений. Меньше 5 тысяч случаев в Москве последний раз фиксировали 2 ноября.

Число новых случаев в России начало расти в сентябре с 5 тысяч, рост продолжился в октябре, планка в 20 тысяч случаев была преодолена 6 ноября, 19 тысяч - 4 ноября, 18 тысяч - 30 октября. За время пандемии зарегистрировали 1 836 960 заражений Covid-19, 31 593 пациента умерли, 1 370 695 выздоровели.

Эпидемиологи ранее заявляли, что рост заболеваемости продолжится. А Собянин в среду заявил: "Я уверен, что через несколько месяцев и мы из этого пика пандемии выйдем".

Снова переполненные морги

Морг в Тюмени перешел на работу без выходных из-за коронавируса, сообщил Интерфаксу представитель регионального оперативного штаба. По его словам, из-за пандемии увеличилось число проведения патолого-анатомических вскрытий.

"Если ранее не всегда проводилась эта процедура, то сейчас она необходима в связи с подозрением на инфекционное заболевание или положительный тест на Covid-19", - сказал собеседник агентства. Местные СМИ писали, что тюменцы, пришедшие в морг за телами родных, жалуются на очереди.

Это не первый регион, где есть проблема с переполненными моргами. Буквально накануне министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову пришлось комментировать сообщения о том, что в морге больницы №1 тела складывают в коридоре. Из его объяснений следовало, что умерших вынесли в коридор для передачи родственникам.

"На фотографиях зафиксированы люди, которые готовились к выдаче родственникам для погребения, поэтому здесь [идет] рабочий процесс", - сказал он.

Би-би-си рассказывала о том, как в больницах скапливаются тела умерших пациентов с Covid-19 - в Барнауле, Новокузнецке, Самаре. Власти объясняют происходящее не только повышенной смертностью из-за коронавируса, но и тем, что с таким диагнозом обязательно должно быть проведено вскрытие, а еще тем, что родственники не могут забрать тела, так как сами болеют или на карантине.

Гробы со стеклянными крышками

Закрытые гробы, в которых хоронят умерших от коронавируса, теперь будут делать со стеклянными крышками, сообщил директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.

"Учитывая ранее существовавшие ограничения и ориентируясь на соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, а также понимая потребность граждан в традиционном прощании, ГБУ "Ритуал" ввело новую услугу прощания - в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой", - цитирует его ТАСС.

Гробы с герметичной прозрачной крышкой уже появились в Москве, сказали РИА Новости в пресс-службе "Ритуала", подчеркнув, что все соединения гроба полностью герметичны.

Уволился медик, рассказавший о перебоях с кислородом

Анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров, рассказавший журналистам о перебоях с медицинским кислородом в больнице №20 в Ростове-на-Дону, в которой в один день умерли 13 пациентов, уволился. Об этом сообщает ростовское издание 161.ru, которое первым написало об этой истории.

12 октября в больнице №20, переоборудованной под ковидный госпиталь, умерли 13 пациентов. Топоров считает, что пятерых из них можно было спасти, если бы не проблемы с подачей кислорода.

Местные власти отрицают, что перебои были. Тем не менее, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, а двое руководителей системы здравоохранения отправлены в отставку - областной министр Татьяна Быковская и глава городского управления Надежда Левицкая.

Топоров сказал 161.ru, что после публикации у него проблем в больнице не было и что уволился он не под давлением руководства. "Заявление написано по собственному желанию", - сказал он Интерфаксу. Но добавил: "Я думаю, что так или иначе, все всё понимают".

Главврач больницы Ваган Саркисян, которого назначили 30 октября (то есть уже после инцидента), тоже говорил, что давление на врачей не оказывают.

Театры "в шоке"

Распоряжение мэра Москвы, по которому до 15 января не только запрещается ночная работа баров и ресторанов, но и вводится квота для театров - не больше 25% зрителей в зале - взбудоражила жителей города и театральных деятелей. Москвичи не понимают, что будет с билетами, а работники театров - что будет с театрами.

Больше всего в СМИ разошлось заявление директора Большого театра Владимира Урина о том, что правильнее было бы отправить всех на карантин. "Если эпидемиологическая ситуация того требует, было бы лучше принять решение закрыть театры. Но заполнять зал меньше, чем на 50%, невозможно", - заявил он ТАСС.

"У нас до конца декабря проданы билеты, и каким образом мы должны сортировать зрителей у входа, кого пускать, кого не пускать? Можно представить, какие скандалы у нас впереди будут", - добавил Урин.

"Мы пока находимся в шоке, - сказала Интерфаксу директор Театра наций Мария Ревякина. - Пока что даже осмыслить не можем. Но вопрос в том, что 25% по сравнению с тем, что будет на сцене, а в некоторых спектаклях на сцене будет больше артистов, чем [зрителей] в зале. Поэтому мы связались с министерством, ждем комментариев".

"Самое большое массовое мероприятие в Москве - это метро. Я не вижу там дозированного присутствия людей", - возмутился директор Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. Он тоже сказал, что не понимает, как вести себя в этой ситуации.

И только худрук Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой пообещал продолжить работу. Хотя и он посетовал на убытки. "Играя, мы теряем больше, чем когда мы не играем, - сказал он ТАСС. - Мы будем терять больше, мы будем залезать в кредиты, но будем играть, потому что мы нужны публике, нужны городу, который должен ощутить, что жизнь продолжается, несмотря ни на что".

Зрителей все-таки пустят в театр и на концерт, если их билет приобретен до 13 ноября, пишет Интерфакс со ссылкой на приказ минкультуры России.

Городской оперативный штаб в среду уточнил, что и детские новогодние елки в Москве в этом году проводиться не будут. Решения о новых ограничениях в Москве могут быть приняты через две-три недели, сказал Собянин.

Слово года по-русски

Государственный институт русского языка им. Пушкина назвал "самоизоляцию" и "обнуление" словами 2020 года. Об этом ТАСС сказал научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий. Он сделал это на следующий день после того, как слово года для всего мира выбрали эксперты словаря Collins (и это оказался не "коронавирус", а "локдаун").

В России на основе анализа текстов были отобраны ключевые слова, которые характеризуются, с одной стороны, высокой частотностью, с другой - смысловой емкостью и значимостью, пояснил Осадчий: "Выявлено два несомненных лидера - слово "самоизоляция" продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз, похожий показатель у слова "обнуление", оно на втором месте".

В январе - еще до начала пандемии - президент Владимир Путин неожиданно инициировал поправки в Конституцию России, а заодно отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. Экспертов поразил разброс тем для поправок - от полномочий органов власти и индексации пенсий до упоминания о боге, русском народе и семье как союзе мужчины и женщины.

Ключевая поправка появилась в последний момент - она позволяет Путину еще дважды баллотироваться в президенты, его прежние сроки "обнуляются".

"Спутник V" сообщил, что он эффективней Pfizer

Эффективность российской вакцины от коронавируса по итогам промежуточных данных исследований оказалась 92%, говорится в заявлении в твиттер-аккаунте вакцины "Спутник V".

Накануне компания Pfizer сообщила о 90% эффективности своей вакцины.