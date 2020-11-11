Торговые сети по-разному отреагировали на рекомендации правительства по ношению масок

Торговая сеть Maxima сообщила, что с целью защиты здоровья работников и покупателей будет, начиная с 12 ноября, бесплатно предоставлять во всех магазинах Эстонии одноразовые маски для лица покупателям, которые придут в магазин без маски.

«Согласно вчерашнему решению правительства Эстонии, требование 2 + 2 в помещениях будет восстановлено со следующего понедельника, и начнет действовать обязательство носить маску», - сказал Эдвинас Волкас, генеральный директор Maxima Eesti.

«Мы хотим, чтобы все наши клиенты и сотрудники чувствовали себя в безопасности при своих повседневных покупках, поэтому в ближайшие недели мы будем бесплатно раздавать одноразовые маски для лица посетителям без масок во всех 82 наших магазинах».

По словам Эдвинаса Волкаса, это инициатива самой розничной сети, направленная на то, чтобы остановить распространение быстро распространяющегося коронавируса и повысить привычку носить маски в течение первых недель.

В гипермаркетах Maxima XXX и супермаркетах XX покупатели, у которых нет маски, могут попросить ее на стойке информации магазина. В магазинах Maxima X маска выдается покупателю на кассе, помеченной соответствующей наклейкой.

Торговая сеть Prisma Peremarket сообщила, что снабдила масками всех своих сотрудников, находящихся в непосредственном контакте с клиентами, а вот покупателям маски для лица предлагается приобретать.

По словам директора по ассортименту Prisma Peremarket Каймо Нийтару, предприятие учло возможность того, что во время второй волны коронавирусного кризиса защитные маски придется носить в большинстве общественных мест Эстонии.

"В магазинах Prisma Peremarket предлагается широкий ассортимент масок, помогающих предотвратить заражение вирусом. Доступны медицинские одноразовые маски, а также многоразовые маски из различных материалов", - сказал Нийтару.