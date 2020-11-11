"Заполнены все отели": Малоизвестное место резко стало популярным во время карантина

Удаленный от континента архипелаг Чатем в Тихом океане входит в состав Новой Зеландии, находится примерно за 800 километров от ее "материковой" части. Население архипелага составляет всего около 600 жителей.

Поскольку границы Новой Зеландии из-за пандемии остаются в основном закрытыми, а местным жителям не рекомендуется выезжать за границу, архипелаг Чатем резко стал самым популярным местом отдыха для местных туристов в 2020 году.

До пандемии два основных населенных острова архипелага, Чатем и Питт - принимали около 2000 туристов в год. Но 2020 год внес свои коррективы.

Из-за отдаленности островов даже новозеландцы их практически не посещали. Но теперь удаленность этих локаций внезапно стала преимуществом: соскучившиеся по путешествиям туристы из Новой Зеландии едут сюда, чтобы отдохнуть, не проходя самоизоляцию или тесты на COVID-19.

"Это произошло довольно быстро", - говорит менеджер по туризму острова Джеки Гарден о резком росте туризма на Чатеме.

"Здесь немного дороже, поэтому сюда не едет молодежь, которая ищет дешевого отдыха. Здесь также нет пляжных курортов или чего-то подобного", - отмечает она.

Пандемия привела к тому, что произошел всплеск туризма на островах, и они стали очень популярными. Получилось даже так, что сейчас спрос намного превышает предложение, говорит эксперт. По ее оценкам, на островах есть всего лишь 150 спальных мест в отелях, домиках, гостевых домах, и все они забронированы надолго вперед.

Единственная авиакомпания, обслуживающая архипелаг, - Air Chathams, которая выполняет всего несколько рейсов в неделю между островом Чатем и "материковой" частью страны. Обычно туристический сезон длится здесь примерно с ноября по март: в южном полушарии в этот период царит летняя погода. Но раньше далеко не все считали архипелаг туристическим местом.

"Но теперь все жилье на острове забронировано вплоть до июня 2021 года", - говорится в публикации.

Раньше сюда ехали в основном пожилые туристы, чтобы отдохнуть в атмосфере тишины и спокойствия. Но сегодня острова стали посещать самые разные туристы, и все они восторгаются местными пейзажами и природными красотами, отмечают в CNN.

В некотором смысле рост туризма является большим "плюсом" для островов, где большинство людей задействованы в сельском хозяйстве или "рыбной" сфере, отмечает CNN. Острова также получили грант от правительства Новой Зеландии на помощь в развитии инфраструктурных проектов.