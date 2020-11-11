Фото ⟩ Вдрызг пьяный водитель без прав врезался в дерево

На прошлой неделе в субботу около 20.30 в Валгамаа в деревне Лонди на лесной дороге произошло ДТП: 24-летний мужчина на автомобиле Renault Clio из-за неправильно выбранной скорости вылетел с дороги и врезался в дерево. На данный момент стало известно, что молодой человек был пьян и у него нет водительских прав.