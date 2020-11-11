Фото ⟩ Вдрызг пьяный водитель без прав врезался в дерево

На прошлой неделе в субботу около 20.30 в Валгамаа в деревне Лонди на лесной дороге произошло ДТП: 24-летний мужчина на автомобиле Renault Clio из-за неправильно выбранной скорости вылетел с дороги и врезался в дерево. На данный момент стало известно, что молодой человек был пьян и у него нет водительских прав.
Водителя задержали на месте и доставили в арестный дом. Скорая помощь доставила 20-летнего пассажира в ЭМО Валгаской больницы для проверки здоровья, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
С разрешения Тартуского уездного суда находившийся в состоянии криминального опьянения водитель арестован, окончательное решение о наказании примет суд.
Полиция напоминает, что пьяное вождение зачастую приводит к ДТП с тяжелыми последствиями, где опасности пьяный водитель подвергает как самого себя, так и других участников движения.