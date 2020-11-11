Департамент предупреждает: пользователям хотят подсунуть вирус с помощью рекламы

Реклама направляет пользователей на контролируемый преступниками сайт, который якобы предоставляет необходимые обновления программного обеспечения, но на самом деле нажатие на ссылку запускает сценарий PowerShell и создает бэкдор на компьютере. По сообщили в RIA, это позволяет отправлять на компьютер вирусы-вымогатели и красть данные.

Программное обеспечение также может быть установлено через бэкдор для дальнейших атак, таких как Cobalt Strike, с помощью которого преступники пытаются дальше передвигаться в интернете и заразить больше устройств.

Департамент сообщил также, что преступники, покупая рекламу, манипулируют лучшими совпадениями поисковых систем, чтобы повысить вероятность того, что ничего не подозревающий пользователь загрузит поддельные обновления.