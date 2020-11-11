Ср, 11.11.2020
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Пеэп Тальвинг
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Коронавирус стремительно распространяется по Нарве: все школы переходят на дистанционное обучение

Класс. Фото иллюстративное.

ФОТО: Elmo Riig

Распоряжением городской управы Нарвы с четверга, 12 ноября, все муниципальные школы переходят на дистанционное обучение и останавливается работа школ по интересам. 

В четверг, 12 ноября, будет решаться вопрос об обеспечении находящихся на дистанционном обучении школьников сухими пайками, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Департамент здоровья обращает внимание, что коронавирус распространяется по Нарве с большой скоростью: показатель кумулятивной заболеваемости сейчас 321,62, что в 2,2 раза выше среднего по Эстонии (144,5).

С основным нарвским очагом заболевания в спортшколе "Паэмурру" связаны 43 заболевших и 435 близких контактов. Такое большое число близких контактов говорит о том, что в ближайшие дни продолжится рост заболеваемости.

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