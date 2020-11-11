Коронавирус стремительно распространяется по Нарве: все школы переходят на дистанционное обучение

В четверг, 12 ноября, будет решаться вопрос об обеспечении находящихся на дистанционном обучении школьников сухими пайками, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Департамент здоровья обращает внимание, что коронавирус распространяется по Нарве с большой скоростью: показатель кумулятивной заболеваемости сейчас 321,62, что в 2,2 раза выше среднего по Эстонии (144,5).