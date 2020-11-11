Аллар Йыкс: натянуть шарф до глаз приравнивается к выполнению обязанности носить маску?

Во вторник от правительства и Департамента здоровья поступило три разных послания по поводу ношения масок: носите маски, ношение масок рекомендовано и к концу дня, правительство дало указание носить маски. Как ориентироваться в этих посланиях?

Аллар Йыкс объяснил, что если ношение масок обязательно, в правовой норме должно быть прописано, что носить средство индивидуальной защиты (маску) обязательно. «Если это рекомендуется или настоятельно рекомендуется, это тоже понятно и я думаю, что это было бы самым правильным решением. Третьим вариантом мы вчера услышали также, что ношение масок — это указание: словарь синонимов говорит, что указание — это предписание или руководство, директива», - сказал в радиопередаче ERR Йыкс.

Действующий Закон о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними не содержит нормы, которая позволила бы Департаменту здоровья или правительству сделать обязательным использование средств индивидуальной защиты в общественных помещениях.

По словам Йыкса, до введения этой обязанности нужно решить несколько важных вопросов. «Во-первых, доступность масок. Я имею виду малообеспеченных людей. Второй вопрос - что считать за маску? Натянутый до глаз шарф или опущенная до рта лыжная шапка приравнивается к выполнению обязанности носить маску?» - задается вопросом Йыкс.

Он считает, что в ситуации, когда у Рийгикогу было более полугода, чтобы изменить Закон о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними, это наибольший пробел в эстонском правопорядке.

Специалист по коммуникациям Илона Лейб, которая летом также консультировала Департамент здоровья, сказала, что носить маску нельзя принуждать, но можно объяснить, как пользоваться маской. «Ношение маски поможет, только если вы правильно наденете маску и будете носить правильную маску. Настоятельная рекомендация, что прикрывайте рот, в основном помогает в том случае, если визуально видно, что кто-то пытается что-то сделать», - отметила Лейб.

«Если мы хотим, чтобы люди носили маски, нужно договориться о коммуникации и начать говорить людям, почему они что-то делают. Просто сказать, что теперь наденьте маски — это четверть, даже не половина», - сказала она.